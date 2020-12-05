認為距2022還有段時間 蔣萬安：當然會爭取馬英九支持

被點名2022藍營台北市長選戰強棒的國民黨立委蔣萬安，下午跨選區到萬華艋舺青山宮參加遶境活動，與曾任台北市長的前總統馬英九同台扶轎起駕，現場頗有世代交替意味。不過馬、蔣二人均表示，現在談2022還太早。

被問到若蔣萬安選台北市長，他打幾分？馬英九表示，這太早一點了吧。而對於馬稱2022還太早，蔣也同意表示，「的確啊，還有一段時間」。至於是否會爭取馬支持，「當然啊，他給我很多鼓勵」。

蔣萬安補充，他與馬英九今天在活動過程，馬有就「在立法院這邊」一些重要的議題，給他一些建議，但強調今天「我們沒有談到選舉」。

雖未正式表態，但蔣萬安布局參選台北市長動作日益加大，除已跨區在北投、內湖設服務處，今也再次到萬華艋舺青山宮參加遶境活動。蔣致詞表示，他已不是第一次到青山宮，之前也曾跟青山宮主委請益，致詞時還國台語混用展現誠意。

特別的是，馬英九一到場就被問蔣萬安選台北市長的問題，因行程問題較晚到的蔣到場後，馬還示意剛致詞完的國民黨主席江啟臣先將麥克風給蔣，讓蔣先致詞，致詞結尾兩人也都同祝大家賺大錢，提攜之情溢於言表。

扶轎起駕活動結束，蔣萬安也在在地市議員郭昭巖帶領下，與圍觀遶境活動民眾逐一握手致意，態度積極。