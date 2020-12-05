蔡總統連任滿200天 江啟臣發動施政成績調查主攻萊豬

蔡英文總統連任後，今天就任剛好滿200天。國民黨主席江啟臣在臉書發起「蔡英文就職200天，施政成績大調查」。問券中，江列舉11項民眾對蔡政府不滿事件，主打蔡總統開放含萊克多巴胺美豬進口爭議施政，盼全民一起打成績。

江啟臣列舉的蔡政府11項「失政」，依序分別為：開放「萊豬缺配套」，拿國民健康當籌碼；只准中央開放萊豬，「不准地方禁吃萊豬」；流感「疫苗數量不足」，臨時喊卡；忽視紅單炒房，打房只有半套，「居住正義難實現」。

此外，馬來西亞女大生命案，「治安不佳躍上國際」；「紓困不評估、舉債大灑幣」，萬元紓困沒幫助；散布謠言移送人數暴增，「警察國家再現」；新聞台換照伸黑手、「限制新聞自由」；行政院用「公帑作梗圖」，拿你的錢洗你的腦也是選項。

明年勞保、健保、國保，三保齊漲，只有「薪水不漲」；「監委酬庸任命」，自己查自己，辦案變吃案等，也被江啟臣列為爭議施政。

江啟臣表示，蔡英文總統連任就職屆滿200天，民調顯示蔡英文總統領導的團隊，施政爭議不斷，民調持續下跌；盤點幾項民眾不滿事件，邀請大家一起為執政團隊打分數，之後他也會忠誠反應民調聲因、強力監督。