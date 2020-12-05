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蔡英文列外媒評選全球12名影響力女性 總統府：榮耀屬於全民

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導
蔡英文總統入榜「彭博50人」。 本報系資料庫
蔡英文總統入榜「彭博50人」。 本報系資料庫

針對英國《金融時報》週末雜誌（FT Weekend Magazine）讀者評選蔡英文總統為全球12名影響力女性之一，總統府發言人張惇涵回應表示，蔡總統認為，總統不只是代表個人，更是代表國家，她要再次感謝台灣人民的團結一心，這份榮耀屬於全民。

張惇涵說，因為全體國人共同努力，與政府同心協力，無論防疫的成績、經濟的成果、維護區域和平穩定，乃至對國際的各種貢獻，都讓世界看見台灣，更讓世界肯定台灣，這些都是全體國民團結一致的成果。

張惇涵指出，面對國際疫情及各項挑戰，執政團隊仍會全力以赴，也期待全體國民團結一致，共同讓台灣持續進步向前，也讓台灣持續成為國際的良善力量。

總統府發言人 台灣人 看見台灣 蔡英文

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