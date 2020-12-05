林飛帆：台灣民主持續發展且更強大 才有能力保護香港

民進黨副秘書長林飛帆今天表示，對香港的關心必須要持續，對台灣、韓國等周邊民主運動進程，也要持續保持關注，要永遠放在心裡面，台灣的民主及周邊其他地區的民主必須要持續發展下去，也必須要更強大，也才有能力去保護香港，甚至其他地方的民主發展。

林飛帆與促轉會主委楊翠等人下午出席「2020台韓影藝沙龍－亞洲民主專題影展」開幕式，林飛帆致詞時說，今年是美麗島事件四十一周年，也是韓國光州事件四十周年，這兩個事件都剛好發生在七十年代末，八十年代初期，後續接續了民主化浪潮向下推，也讓韓國與台灣今天可以享有民主的體制。

林飛帆表示，台灣周邊很多國家及朋友，尤其是香港的朋友，現在面對的處境是完全不同。最近很多人在問如何看到香港、台灣及韓國，有一個非常大的不同在於，過去台灣從威權轉型到民主過程，是慢慢逐步走向開放，是經過非常多人的努力，但是，香港走向另外一個不一樣的命運，從半開放轉向威權、更不民主的狀態，這是我們要永遠記在心裡面。

林飛帆說，這次影展除了希望在美麗島事件周年時刻，讓更多年輕人接觸到過去這段歷史，另一方面也是提醒大家，就在我們身邊所有的不管是香港或是周邊國家、地區，還面對到很多嚴峻的挑戰，也希望透過影像，重新回想從去年以來香港年輕人在抗爭運動中所付出的，到現在都還在承受沈重的代價。因此，對香港的關心必須要持續，對台灣、韓國等周邊民主運動進程，持續保持關注，也應該永遠放在心裡面，台灣的民主及周邊其他地區的民主必須要持續發展下去，也必須要更強大，也才有能力去保護香港，甚至其他地方的民主發展。

楊翠指出，人權的迫害，當權者對人權的迫害、侵奪這件事，是隨時隨地，過去發生，現在到處在發生，未來也很可能會發生，人權、自由、民主的爭取，是一個永恆的普世價值，也會是一個共享的價值。在這樣共享價值的前提之下，不管是用影片、紀錄片，或是各種說故事的方式，面對面的傳遞，都是非常重要的。

楊翠說，過去兩年半在促轉會，深刻感受到台灣的轉型正義做得太晚了，前輩都慢慢凋零了，這兩年半因為必須承擔這個工作，更深刻地感受到凋零的速度，那一種貼得那麼近的沒有等到的感受，更加覺得說，無論有那種場合能夠來談人權的議題，都是非常重要的。正因為是普世共享價值，過去的記憶，不能遺忘，無論是光或暗，「過去的暗，能夠提醒我們永不再犯，過去的光，能夠啟示、指引我們要如何走向向光的方向。」

楊翠表示，她看著前輩們走過黑暗時代，從黑暗的時代挺身到現在，特別是過去廿年，或在這當中，甚至很多前輩和家屬都是台灣轉型正義工作的前行者，投入到其中做了非常多的事情，在做台灣，不只是他們個人，整個威權統治時期不義的平反，他們從黑暗裡面走出來，他們身上帶著光，那個光是他們努力用盡生命的力量去抵抗世界不義的光，也是他們望向未來的光，這樣的能量非常重要，也是影展的各種故事要去傳遞的。

楊翠也引用影展中一部紀錄片預告的話「你是證人，我們都是證人」，她說，無論我們是什麼時候出生，無論我們有沒有親身用眼睛見證那些不義，我們隨時都可以站起來。