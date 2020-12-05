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美方不滿國民黨反美豬？ 民進黨：國民黨應對外說清楚

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

國民黨強力反對政府宣布放寬美豬進口，有媒體報導美方對國民黨的反美豬態度有所不滿，有媒體今天詢問民進黨，民進黨發言人顏若芳回應表示，國民黨杯葛行政院長蘇貞昌赴立法院進行施政報告12次，用錯假影片來扭曲美豬議題，難怪有人說國民黨是反美，所以，這樣議題應該讓國民黨出來對外說明清楚。

至於有關日本福島五縣市食品解禁與否，顏若芳說，先前已有回應，目前態度還是一樣，沒有任何討論，現在先討論美豬。

針對國民黨主席江啟臣進行蔡總統執政問卷調查，顏若芳說，現在是蔡總統上任第二任，也是民進黨扭轉前總統馬英九錯誤執政的第1660天，這1660天當中，蔡總統也推動了年金改革、國防改革、加薪減稅、社會住宅、追討不當黨產等，陸續政策都還在推動當中，而這1660天，台美關係也是史上最好的，防疫跟經濟的成績都是有目共睹。

顏若芳說，蔡總統陸續被時代雜誌、彭博社及經濟學人等外媒稱許，呼籲江啟臣不要活在同溫層，解決馬英九執政時留下來的沉痾，才會受到國人支持。

美豬 美牛

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