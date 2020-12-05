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蔡英文：盼轉型正義更加落實 人權保障更加徹底

聯合報 / 記者林敬殷／台北即時報導
蔡英文總統今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影
蔡英文總統今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影

蔡英文總統上午出席在國家人權博物館景美園區舉辦的世界人權日活動，她稍早透過臉書表示，要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多。盼望在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更加徹底。

蔡總統在臉書一開始就提到，「今天是我擔任總統後滿1660天。」她回到國家人權博物館的景美園區參加世界人權日活動。這裡曾經是包括監察院長陳菊在內，許多政治受難者被拘禁、審訊的地方，也是四年前宣示要推動轉型正義的起點。

蔡總統說，和四年前相比，現在，台灣有了轉型正義的機制，有了人權教育的機構，也有了能把關政府的獨立國家人權委員會。但只有建立組織還不夠，還需要人的行動。透過人的意志，才能驅使組織貫徹人權保障的信念，讓政府不再重蹈覆轍。

蔡總統表示，她要謝謝陳菊和許多夥伴，不只催生出轉型正義和人權的專責機關，更親身投入第一線工作，持續用行動落實改變，也要謝謝許多受難者前輩和家屬，從過去直到現在都勤奮不懈，透過擔任志工、分享生命故事，讓年輕世代有機會更貼近這片土地的歷史。

蔡總統說，要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多。盼望在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更加徹底。「而我相信，這將是台灣的民主自由長久存續的重要基礎。」

蔡英文總統上午出席在國家人權博物館景美園區舉辦的世界人權日活動，她稍早透過臉書表示，要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多。盼望在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更加徹底。照片翻攝自總統臉書。
蔡英文總統上午出席在國家人權博物館景美園區舉辦的世界人權日活動，她稍早透過臉書表示，要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，該做的事還有很多。盼望在跨世代攜手參與下，台灣的轉型正義更加落實、人權保障更加徹底。照片翻攝自總統臉書。

人權 轉型正義 陳菊 蔡英文

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