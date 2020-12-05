快訊

女童燒成焦屍 里長驚：她原本坐遊覽車怎會跑去坐炮車

Live／SBL開幕戰直播 新生璞園對決純本土台銀

聽新聞
test
0:00 / 0:00

時代力量超前部署 將多提議員人選布局2022地方選舉

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，黨主席陳椒華表示，未來會提名更多議員人選。記者鄭惠仁／攝影
時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，黨主席陳椒華表示，未來會提名更多議員人選。記者鄭惠仁／攝影

時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，許多環保、工會團體都來相挺。黨主席陳椒華表示，將積極為2022地方選舉布局，要帶出更多夥伴一起並肩作戰、對抗汙染，為下一代守護環境。

陳椒華表示，現在就要為2022超前部署，除了永康區市議員林易瑩續戰之外，在時代力量政黨票得票超越議員當選門檻的選區如東區、北中西區、南安平區等，都是優先提名選區，希望未來改革的隊伍能越來越壯大。

陳椒華指出，除了日常舉辦黨員組織活動、與在地議員合作提供法律諮詢服務外，台南黨部從學甲爐碴、龍崎掩埋場、後壁玉米田鉻汙染、擋下竑榮水泥廠產業園區等環境正義議題，到南鐵東移等土地正義議題，西港糖鐵、南山公墓等文化資產保存議題，無役不與。她說，自己在從政前就已從事環保運動多年，未來要推出更多議員人選，透過體制內外的合作，讓議題往好的方向推進。

陳椒華說，事業廢棄物管理失控導致汙染土地與水源，問題已久，但工業開發仍持續擴張且缺乏廢棄物源頭管理；南北發展不均，南部承受更嚴重的空氣汙染、水汙染，亟待轉型。另浮濫的土地徵收與開發「慷他人之慨」，拿人民土地來挹注政府財源，更破壞文化資產。因此，除了搶救現有案件，更要從源頭的制度做修正。

今天的募款感恩餐會除了黨主席陳椒華、秘書長白卿芬、副秘書長林于凱、連郁婷等黨內要角外，許多環保、勞工團體都來相挺，包括台灣水資源保育聯盟理事長蔡志宏、台南市環境保護聯盟理事長黃安調、台南市水資源保育聯盟理事長李建畿、台灣要健康婆婆爸爸媽媽團協會理事長洪秀菊、台灣健康空氣行動聯盟執行長楊澤民、台灣郵政產業工會等。

時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，現場和環保團體義賣農產品。記者鄭惠仁／攝影
時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，現場和環保團體義賣農產品。記者鄭惠仁／攝影
時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，積極為2022地方選舉布局。記者鄭惠仁／攝影
時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，積極為2022地方選舉布局。記者鄭惠仁／攝影

時代力量 陳椒華

延伸閱讀

影／2022年大選布局 陳椒華：台中領頭羊目標成立黨團

陳椒華就職黨主席 盼強化聯繫布局2022地方選舉

影／陳椒華接任黨主席 願時力繼續包容多元聲音

陳椒華就任黨主席 引黃國昌名言自我勉勵

相關新聞

蔡英文：盼轉型正義更加落實 人權保障更加徹底

蔡英文總統上午出席在國家人權博物館景美園區舉辦的世界人權日活動，她稍早透過臉書表示，要扭轉過去執政者對轉型正義的不作為，...

時代力量超前部署 將多提議員人選布局2022地方選舉

時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，許多環保、工會團體都來相挺。黨主席陳椒華表示...

陳菊：人權是政府最高價值 若做不夠願意溝通

監察院長陳菊今天表示，人權是蔡政府最高的價值，如果做得還不夠，政治犯或家屬仍有很多苦痛、委屈，她願意與促轉會、國家人權博...

政治受難者張則周：活在自由民主環境 難能可貴

世界人權日前夕，國家人權博物館今於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部...

人權三大進展 蔡英文：面對歷史傷痛不重蹈覆轍

總統蔡英文今天到白色恐怖景美紀念園區出席2020年世界人權日活動，向政治受難者及家屬致意。她說，與4年前相比，現在台灣有...

內閣改組風聲不斷 陳菊：總統沒有任何改組意念

內閣改組傳聞不斷，監察院長陳菊今出席2020世界人權日典禮後受訪表示，據她了解「總統沒有任何改組意念。」

世界人權日典禮 蔡英文：台灣轉型正義有明確進展

世界人權日前夕，國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮。蔡英文總統致詞時表示，4年前她就任...

【黨主席之戰／下】江啟臣的「主場優勢」是利多也是利空

國民黨將在明年8月改選黨主席，這也將是國民黨今年組織改造、放寬黨主席選舉資格後首次主席選舉。

和陳時中有心結？蘇貞昌笑說：別中傷！我們有革命情感

行政院長蘇貞昌今天在衛福部長陳時中陪同下，南下雲林視察台大分院，被問到外界指院長和陳時中有心結，蘇貞昌轉頭看著阿中部長笑說...

影／2020年世界人權日 受難者台大退休教授張則周致詞

文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日典禮」，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得...

裝了總統牌葉克膜？蘇貞昌：總統領導下創造台灣福地

針對蔡英文對蘇貞昌院長的精定，外界有人解讀是院長裝了總統牌葉克膜！對自己如何看待總統的肯定，行政院長蘇貞昌今天抵雲林時表...

世界人權日典禮 蔡總統：台灣轉型正義已更加落實

2020世界人權日典禮今天在景美紀念園區舉行，總統蔡英文致詞表示，這幾年轉型正義有明確進展，在跨世代攜手參與之下，台灣轉...

熱門新聞

藍委批開放萊豬未戰先降 蘇貞昌：原來你們上次用換的

50億為霧社水庫排砂 蘇貞昌：把老天爺給台灣禮物留下

社會問題頻傳 孫大千：台灣成軍購大國沒能力拚社福？

全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

開放萊豬換什麼好處？蘇貞昌：不是要交換好處是要證明

新冠肺炎全球情報／美國疫情擴散速度空前 日增21萬例創新高

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。