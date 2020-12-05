時代力量超前部署 將多提議員人選布局2022地方選舉

時代力量台南黨部今天舉辦「公平正義改變台南-時代力量台南黨部募款感恩餐會」，許多環保、工會團體都來相挺。黨主席陳椒華表示，將積極為2022地方選舉布局，要帶出更多夥伴一起並肩作戰、對抗汙染，為下一代守護環境。

陳椒華表示，現在就要為2022超前部署，除了永康區市議員林易瑩續戰之外，在時代力量政黨票得票超越議員當選門檻的選區如東區、北中西區、南安平區等，都是優先提名選區，希望未來改革的隊伍能越來越壯大。

陳椒華指出，除了日常舉辦黨員組織活動、與在地議員合作提供法律諮詢服務外，台南黨部從學甲爐碴、龍崎掩埋場、後壁玉米田鉻汙染、擋下竑榮水泥廠產業園區等環境正義議題，到南鐵東移等土地正義議題，西港糖鐵、南山公墓等文化資產保存議題，無役不與。她說，自己在從政前就已從事環保運動多年，未來要推出更多議員人選，透過體制內外的合作，讓議題往好的方向推進。

陳椒華說，事業廢棄物管理失控導致汙染土地與水源，問題已久，但工業開發仍持續擴張且缺乏廢棄物源頭管理；南北發展不均，南部承受更嚴重的空氣汙染、水汙染，亟待轉型。另浮濫的土地徵收與開發「慷他人之慨」，拿人民土地來挹注政府財源，更破壞文化資產。因此，除了搶救現有案件，更要從源頭的制度做修正。