陸新冠疫苗將上市 連勝文：民進黨不應再關門做山大王

新冠肺炎肆虐全球，英、美將展開施打疫苗抗疫，中國大陸也宣布將上市6億支疫苗，但台灣疫苗採購仍只聞樓梯響。國民黨智庫副董連勝文在臉書批評，蔡政府因「反中」否認陸抗體成效，還沉溺關門做山大王快感，將變相讓台遭孤立。

連勝文表示，現在國際間討論「疫苗護照」概念，但民進黨政府基於「反中」意識形態否認大陸疫苗效力，未來陸人、在陸台胞或東南亞人民在注射大陸疫苗後來台灣，可能因政治理由不被承認「等於沒打」，即使有抗體也要再隔離14天。

連勝文質疑，若有台灣人基於商務需求，跑去大陸或歐美國家先注射疫苗，那這些人回台灣需不需要再被隔離14天？民進黨高官應睜開眼看看別人在做什麼，不應再沉溺關門做山大王快感，不去認知國際社會因新冠疫苗已產生重大變化。

連勝文說，疫苗取得影響邊境解封時程，若台灣不承認大陸疫苗效力，區域內其他國家基於國際互惠原則，是否也可不承認台灣民眾施打歐美疫苗效力，讓台灣人即便打了疫苗，去這些地方也還要被關14天？那台灣豈不是變相被孤立？