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政治受難者張則周：活在自由民主環境 難能可貴

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
白色恐怖政治受難者台灣大學農化系的退休教授張則周分享受難經過。記者季相儒／攝影
白色恐怖政治受難者台灣大學農化系的退休教授張則周分享受難經過。記者季相儒／攝影

世界人權日前夕，國家人權博物館今於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主委楊翠等，以及白色恐怖政治受難者及家屬約200人出席。前台灣大學農化系退休教授、高齡91歲的張則周上台分享歷經11年4個又1天的黑牢，後將其白色恐怖生命故事轉化為實踐與行動的歷程。

今年91歲的張則周回憶，他在就讀台大化工系二年級時被捕，原因是前年跟同學報名參加台灣省社會處主辦實用心理學班，因講課老師是共產黨，就以參加讀書會由判處他10年，實際上他並未參加。

服刑10年期滿後，他又被送往小琉球勞動改造1年4個月，總共在獄中度過了11年4個月。張則周說，人生經過如此大的變動，使他深深體驗到一個理想國家必須建立在自由、民主、公義的基礎上，三者缺一不可。

他表示，他在獄中遇到很多難友，有的是對政府不公不義的施政不滿，對貪腐官員的痛恨，有的只是看了幾本書，有的只是自願到原鄉教育原住民孩子，難友們的確有人是共產黨，但基本目標都是希望社會能變好，都能過自由幸福的生活。他認為，這些勇於說真話、勇於改革的前輩理應受尊敬與鼓勵，但在當時不是身受苦刑，就是犧牲寶貴青春，甚至犧牲了性命，有人出獄後沒有家屬、朋友、工作，最後選擇投河自盡。

張則周說，這些悲慘歷史永遠記在他的腦海裡，這也使他開啟對台灣歷史與社會的深度關懷，許多受難前輩跟家屬，在謀生之餘仍積極宣導人權教育、協助弱勢，甚至投入政治改革社會，這些先行者都是他的榜樣。

張則周進一步指出，更值得慶幸的是，近幾年聯合國九大核心人權公約逐步納入國內法律，防疫的成功、同婚專法的通過，都讓台灣受到全世界注目與讚揚，政府部門也開啟台灣人權議題的共識，並積極為政治受難者發聲。

他說，人權路漫長，要靠大家一起繼續努力。他出獄後重新考大學，最後在台大執教50年，屆齡退休後自願當志工，繼續開通識課，今年才正式退休，現在則在板橋社區大學擔任不支薪的主任。對他而言，能在執教過程中參與台灣戒嚴前後的重大社會、教育改革，「這些運動是我一生感到最幸運的事。」

過去的遭遇，讓張則周領悟到人能活下去實在不容易，尤其活在自由民主環境更是難能可貴。他說，除了珍惜相遇，也要互相提醒繼續追求歷史真相，讓受難者得到應有尊重，紀錄受難者的同時，更要效仿為爭取自由民主犧牲奉獻的精神，最後，他希望生長在台灣土地上的所有民眾，都能記取歷史教訓、團結合作，共同建立重視人權、自由民主的公義生態社會，成為世界的典範。

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人權 受難者 白色恐怖

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