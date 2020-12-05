政治受難者張則周：活在自由民主環境 難能可貴

世界人權日前夕，國家人權博物館今於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主委楊翠等，以及白色恐怖政治受難者及家屬約200人出席。前台灣大學農化系退休教授、高齡91歲的張則周上台分享歷經11年4個又1天的黑牢，後將其白色恐怖生命故事轉化為實踐與行動的歷程。

今年91歲的張則周回憶，他在就讀台大化工系二年級時被捕，原因是前年跟同學報名參加台灣省社會處主辦實用心理學班，因講課老師是共產黨，就以參加讀書會由判處他10年，實際上他並未參加。

服刑10年期滿後，他又被送往小琉球勞動改造1年4個月，總共在獄中度過了11年4個月。張則周說，人生經過如此大的變動，使他深深體驗到一個理想國家必須建立在自由、民主、公義的基礎上，三者缺一不可。

他表示，他在獄中遇到很多難友，有的是對政府不公不義的施政不滿，對貪腐官員的痛恨，有的只是看了幾本書，有的只是自願到原鄉教育原住民孩子，難友們的確有人是共產黨，但基本目標都是希望社會能變好，都能過自由幸福的生活。他認為，這些勇於說真話、勇於改革的前輩理應受尊敬與鼓勵，但在當時不是身受苦刑，就是犧牲寶貴青春，甚至犧牲了性命，有人出獄後沒有家屬、朋友、工作，最後選擇投河自盡。

張則周說，這些悲慘歷史永遠記在他的腦海裡，這也使他開啟對台灣歷史與社會的深度關懷，許多受難前輩跟家屬，在謀生之餘仍積極宣導人權教育、協助弱勢，甚至投入政治改革社會，這些先行者都是他的榜樣。

張則周進一步指出，更值得慶幸的是，近幾年聯合國九大核心人權公約逐步納入國內法律，防疫的成功、同婚專法的通過，都讓台灣受到全世界注目與讚揚，政府部門也開啟台灣人權議題的共識，並積極為政治受難者發聲。

他說，人權路漫長，要靠大家一起繼續努力。他出獄後重新考大學，最後在台大執教50年，屆齡退休後自願當志工，繼續開通識課，今年才正式退休，現在則在板橋社區大學擔任不支薪的主任。對他而言，能在執教過程中參與台灣戒嚴前後的重大社會、教育改革，「這些運動是我一生感到最幸運的事。」

過去的遭遇，讓張則周領悟到人能活下去實在不容易，尤其活在自由民主環境更是難能可貴。他說，除了珍惜相遇，也要互相提醒繼續追求歷史真相，讓受難者得到應有尊重，紀錄受難者的同時，更要效仿為爭取自由民主犧牲奉獻的精神，最後，他希望生長在台灣土地上的所有民眾，都能記取歷史教訓、團結合作，共同建立重視人權、自由民主的公義生態社會，成為世界的典範。

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