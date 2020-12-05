快訊

歷經萊牛風波 皇家傳承牛肉麵：等待發薪日比以往漫長

影／跟著父親來台南進香 高雄9歲女童炮車上被活活燒死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

內閣改組風聲不斷 陳菊：總統沒有任何改組意念

聯合報 / 記者葉冠妤／台北即時報導
監察院長陳菊今出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日」。記者葉冠妤／攝影
監察院長陳菊今出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日」。記者葉冠妤／攝影

內閣改組傳聞不斷，監察院長陳菊今出席2020世界人權日典禮後受訪表示，據她了解「總統沒有任何改組意念。」

陳菊今出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日」，她在會後受訪被問及內閣改組一事，陳菊說監察院對內閣改組不方便表達意見，但她跟大家一樣關心台灣的安定，及台灣面臨疫情的挑戰，根據她的了解，蔡英文總統沒有任何改組的意念。

陳菊說，根據她的了解，蔡英文總統沒有任何改組的意願，總統府也一再重申現在行政團隊面臨疫情各方面的挑戰，辛苦地守護台灣安全，總統給予高度肯定

媒體進一步追問，外傳駐日代表謝長廷返台就是要向總統請辭並接任外交部長。陳菊說，沒有遇到謝長廷，不便評論；根據她的了解，總統沒有任何改組意願。

陳菊 內閣 蔡英文

延伸閱讀

世界人權日典禮 蔡英文：台灣轉型正義有明確進展

世界人權日典禮 蔡總統：台灣轉型正義已更加落實

人權會釋憲聲請權 司法院批違憲

人權日主題特展揭幕 陳菊：自由不是免費的

相關新聞

和陳時中有心結？蘇貞昌笑說：別中傷！我們有革命情感

行政院長蘇貞昌今天在衛福部長陳時中陪同下，南下雲林視察台大分院，被問到外界指院長和陳時中有心結，蘇貞昌轉頭看著阿中部長笑說...

裝了總統牌葉克膜？蘇貞昌：總統領導下創造台灣福地

針對蔡英文對蘇貞昌院長的精定，外界有人解讀是院長裝了總統牌葉克膜！對自己如何看待總統的肯定，行政院長蘇貞昌今天抵雲林時表...

【黨主席之戰／下】江啟臣的「主場優勢」是利多也是利空

國民黨將在明年8月改選黨主席，這也將是國民黨今年組織改造、放寬黨主席選舉資格後首次主席選舉。

政治受難者張則周：活在自由民主環境 難能可貴

世界人權日前夕，國家人權博物館今於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部...

人權三大進展 蔡英文：面對歷史傷痛不重蹈覆轍

總統蔡英文今天到白色恐怖景美紀念園區出席2020年世界人權日活動，向政治受難者及家屬致意。她說，與4年前相比，現在台灣有...

內閣改組風聲不斷 陳菊：總統沒有任何改組意念

內閣改組傳聞不斷，監察院長陳菊今出席2020世界人權日典禮後受訪表示，據她了解「總統沒有任何改組意念。」

世界人權日典禮 蔡英文：台灣轉型正義有明確進展

世界人權日前夕，國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮。蔡英文總統致詞時表示，4年前她就任...

影／2020年世界人權日 受難者台大退休教授張則周致詞

文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日典禮」，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得...

世界人權日典禮 蔡總統：台灣轉型正義已更加落實

2020世界人權日典禮今天在景美紀念園區舉行，總統蔡英文致詞表示，這幾年轉型正義有明確進展，在跨世代攜手參與之下，台灣轉...

【專家之眼】禁大陸兒童繪本與以疫謀統的統戰兩課

最近密集出現兩個關於中共「統戰」的新聞。如果說，統戰是要聯合及團結不同政治團體及社會各界的力量，為同一政治目的共同奮鬥；...

上任滿月走完高雄38行政區 李哲華：找回國民黨組織優勢與信心

國民黨在高雄市有7萬多名黨員，是藍營黨員最多縣市，罷韓後，基層士氣低迷，高雄市黨部主委李哲華上月初就任後，下鄉傾聽基層聲...

【即時短評】蔡蘇上演梁祝大戲 當真情比金堅？

昨天總統府再度發出聲明表示，目前沒有內閣改組規畫。事實上府方上月20日才剛說過，內閣改組相關傳聞及言論皆為虛構不實，蔡英...

熱門新聞

遭5.6萬人贊同是現代版趙高 蘇貞昌：這不是事實

藍委批開放萊豬未戰先降 蘇貞昌：原來你們上次用換的

50億為霧社水庫排砂 蘇貞昌：把老天爺給台灣禮物留下

大陸宣布：年底前上市6億支新冠疫苗 領先全球

社會問題頻傳 孫大千：台灣成軍購大國沒能力拚社福？

全球每9秒就有1人死於新冠 美國相當於天天發生911

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。