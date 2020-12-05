內閣改組風聲不斷 陳菊：總統沒有任何改組意念

內閣改組傳聞不斷，監察院長陳菊今出席2020世界人權日典禮後受訪表示，據她了解「總統沒有任何改組意念。」

陳菊今出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日」，她在會後受訪被問及內閣改組一事，陳菊說監察院對內閣改組不方便表達意見，但她跟大家一樣關心台灣的安定，及台灣面臨疫情的挑戰，根據她的了解，蔡英文總統沒有任何改組的意念。

陳菊說，根據她的了解，蔡英文總統沒有任何改組的意願，總統府也一再重申現在行政團隊面臨疫情各方面的挑戰，辛苦地守護台灣安全，總統給予高度肯定

媒體進一步追問，外傳駐日代表謝長廷返台就是要向總統請辭並接任外交部長。陳菊說，沒有遇到謝長廷，不便評論；根據她的了解，總統沒有任何改組意願。