世界人權日典禮 蔡英文：台灣轉型正義有明確進展

世界人權日前夕，國家人權博物館於白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日」典禮。蔡英文總統致詞時表示，4年前她就任總統後，曾在相同地點宣誓推動轉型正義，4年過去了，有些政治受難者前輩雖已離開，但轉型正義和人權工作仍有明確進展，有轉型正義機制、人權教育機構、國家人權委員會，唯有面對歷史傷痛，不再重蹈覆轍，一定可以走向共同未來。

蔡英文總統致詞時，特地向政治受難前輩、家屬致意，謝謝他們願意擔任志工分享生命故事，由他們妳的付出，才讓年輕世代更能貼近歷史，體驗自由民主的珍貴。

蔡英文總統表示，和4年前相比，台灣建立了轉型正義的法律和組織，促轉會不但平反了受難者罪名，公布了一份份的調查報告，也積極將轉型正義理念傳達給社會大眾，同時隨著政治檔案條例的實施，威權時代塵封的政治檔案，已有了明確法源，正在一一清查和徵集，即使是國安情治機關也必須依法配合；此外，也建立了國家級的人權博物館，推廣、扎根人權教育，並建立了獨立的國家人權委員會，包括調查人權侵害事件、檢討人權政策、推動國內外人權合作。

她也特別謝謝監察院院長陳菊跟許多同仁，相信在陳菊的領導下，國家人權委員會將負責跟很多機關一起努力，讓人權更鞏固、永續。

陳菊致詞時，數度向昔日政治受難者和家屬表示，「沒人可以做到100分」，她同時具有兩種身分，除了國家人權委員會，也曾為政治犯，因此對大家的痛苦能感同身受，假設有家屬對政府現階段所為感到不滿意，她都願意努力傾聽、改善，願意不斷溝通、相互理解。

陳菊說，感謝政治受難者前輩沒有在威權下屈服，讓今日台灣還有一股民主自由氣息和力量，也感謝家屬受苦，造就今天美麗、自由、重視人權的台灣，「大家辛苦了！」

文化部長李永得表示，藉由今天除了向在艱辛的民主自由道路上所做的貢獻的前輩表達最高敬意，也藉世界人權日自我反省，跟各界對話、跟所有受難者前輩，還有各位朋友大家共同來檢討人權方面，還有哪一方面可以再進步、改善，人權工作是沒有止盡的。

李永得也感謝受難者家屬捐贈出寶貴的文物資料，讓人權館更加豐富，未來推廣人權教育工作增添更多內容，將前輩在獨裁政權堅持理想、勇敢奉獻犧牲繼續傳給下一代，讓社會共同認識、讓人權更彰顯公義的國家。