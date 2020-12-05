駐美處全體員工均初驗無新增新冠確診 但一員眷待確認

駐美代表處上月25日9人經快篩驗出陽性反應；駐美代表蕭美琴4日表示，目前代表處所有員工都已完成PCR檢測（核酸檢測），初步結果沒有新增陽性案例；但有一名員眷可能確診，還需進一步確定。

蕭美琴表示，自25日快篩出現確診病例後，台灣防疫指揮中心專家建議確診者接受PCR檢測，排除偽陽可能，9名確診者均接受兩次PCR檢測，其中6人兩次採檢均為陰性，剩下3人首次PCR檢測結果為陰性，第二次的檢測結果尚未出爐。

此外，蕭美琴表示，目前駐美處全部員工（包含職員及當地雇員）均完成PCR檢測，有13人自行安排接受檢測，其餘者都在上月30日在駐美處接受PCR採檢，包括我駐美軍事代表團成員。30日受測結果還未正式出爐，初步了解並沒有新增確診病例。

對於員工眷屬，蕭美琴表示，駐美處鼓勵員工眷屬也接受PCR檢測，上月30日包含員工和員眷共有86人受測，檢驗單位初步告知可能有一名員眷確診，目前可能確診病例的家庭已經實施居家隔離，將盡快安排第二次PCR檢測。

至於蕭美琴本人，由於她曾接觸快篩確診者，目前還在居家隔離中，已經接受PCR檢測。