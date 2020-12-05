和陳時中有心結？蘇貞昌笑說：別中傷！我們有革命情感

行政院長蘇昌今天在衛福部長陳時中陪同下，南下雲林視察台大分院，被問到外界指院長和陳時中有心結，蘇貞昌轉頭看著阿中部長笑說「有嗎？」全場爆笑，隨後說，他和陳部長有革命情感，大家別中傷！

蘇貞昌和陳時中部長抵台大，被問到疫苗等問題，蘇院長都一一回答，有人問到，最近傳說，院長和陳時中部長有了心結，院長有何看法？

蘇貞昌馬上轉頭看著後面的陳時中，笑問「有嗎？」他接著說，陳部長防疫做得很好，也很辛苦，是全國有目共，防疫期間，行政院大家都很辛苦，一天忙到晚，有時一天和部長碰面好幾次談事情，甚至晚上都還通電話，他和陳部長是有革命情感，希望一些有心人不要任意中傷。

對於昨天連勝文質疑為何不買中國疫苗，他說，中國很多訊息不確實也不透明，疫苗關係國人健康，須很慎重，行政院已循正常管道，有了確切的數據，也有十分的把握，以保護國人健康為第一。

有關核食進口，他則直言尚沒有談到這些問題。隨後就轉往台大和國衛院與衛福部說明台大雲林分院二期擴建座談。