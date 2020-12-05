影／2020年世界人權日 受難者台大退休教授張則周致詞

文化部國家人權博物館今天在白色恐怖景美紀念園區舉辦「2020年世界人權日典禮」，蔡英文總統、監察院長陳菊、文化部長李永得、促進轉型正義委員會主委楊翠等，以及眾多白色恐怖政治受難者及家屬約200人應邀出席。

現場邀請白色恐怖政治受難者台灣大學農化系的退休教授張則周分享，張則周表示自己20歲時因報名參加台灣省社會處主辦的實用心理學補習班，卻無端捲入「于非案」，以參加讀書會為由遭判刑十年。服刑期滿後又被送往小琉球「延訓」一年四個月，共計在獄中度過十一年四個月又一天。在苦牢中，他感念獄友們犧牲奉獻的人生觀，讓他明瞭為什麼而活，如今揮別悲情，將難友們的生命啟示，實踐在行動中，期待臺灣人民都能團結合作，共同建立自由、民主的公義社會。 蔡英文總統今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影 蔡英文總統今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影 監察院長陳菊今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影 白色恐怖政治受難者台灣大學農化系的退休教授張則周（中）分享完後，與蔡英文總統（右）致意。記者季相儒／攝影 文化部長李永得今天出席在白色恐怖景美紀念園區舉辦的「2020年世界人權日典禮」。記者季相儒／攝影 文化部長李永得（中）頒發感謝狀給文物捐贈受難者並一同合影。記者季相儒／攝影