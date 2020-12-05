藍委告蘇揆涉違社維法 陳其邁：希望能夠理性討論

國民黨立法院黨團總召林為洲昨天到台北市警察局中正第一分局告發行政院長蘇貞昌12月1日在立法院有關屏東信功實業的答詢「說謊、散放假訊息」。高雄市長陳其邁今天受訪時表示，盼能夠理性討論整個豬農的權利跟萊豬進口的問題。

另外，美麗島電子報民調，55%受訪者表示不會投給支持進口萊豬的候選人。陳其邁說，地方政府現階段最重要、馬上要做的是落實食安工作。

對於國民黨立委告發蘇揆，認為蘇撥揆違反社會秩序維護法，曾任行政院副院長的陳其邁說，那是在立法院的質詢，是國會行使質詢的部分；怎麼樣幫助豬農找出路，保障豬農的權利，讓民眾吃的健康，蘇揆在立法院答詢的重點是這樣；希望大家能夠理性來討論整個豬農的權利跟萊豬進口的問題。

關於美麗島電子報的民調，陳其邁說，地方政府最重要的工作，是關心民眾的健康，在檢驗、標示、查驗的工作上能夠落實食安五環，也就是讓民眾吃的健康；不管如何，這都是地方政府現階段要馬上做的，高雄市政府一定會落實這些工作，而且是對任何食安都要落實。