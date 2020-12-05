上任滿月走完高雄38行政區 李哲華：找回國民黨組織優勢與信心

國民黨在高雄市有7萬多名黨員，是藍營黨員最多縣市，罷韓後，基層士氣低迷，高雄市黨部主委李哲華上月初就任後，下鄉傾聽基層聲音，已走完38個行政區。李哲華說，未來會成立次分區，找回組織動能，壯大人才庫，「把武器、士氣備好，也恢復元氣，迎戰2022考驗」。

作戰要人力兵馬，也要有糧草，李哲華說，國民黨中常會日前通過黨公職人員年度募款責任額辦法修正案，以六都的高雄為例，議長每年50萬元、副議長25萬元，市議員每人10萬。修正後辦法自明年元旦起實施，若中央與地方黨公職人員依照修正後辦法繳交募款責任額，全國各地一年可替黨部挹注1億2千萬元收入。

李哲華曾任南投縣黨部主委，操盤選戰經驗豐富，擔任組發會主委期間，全台跑透透，也熟悉黨務改革方向。李哲華說，會以高雄市黨部為黨部改革示範點，調整組織運作模式。

身兼組發會主委與高雄市黨部主委雙重角色，李哲華坦言，時間不夠用，一周2至3天在高雄跑基層、顧黨務，以黨部主委辦公室旁休息室當寢室，這間寢室在韓國瑜任主委期間也住過。李透露，近期會和韓國瑜碰面請益，韓市長目前正沉潛，依然心繫高雄、公共議題，會邀請韓市長出席12月13日高雄市黨部黨慶。

藍營強打萊豬議題，吹起反攻號角，李哲華說，國民黨要扮演強而有力在野黨為民意發聲，韓市長時期多名一級主管加入智庫，與議會黨團並肩作戰，監督高雄市政，主攻民生議題，發揮組織展鬥力。

國民黨高雄市黨部12月13日在高雄市橋頭台糖花卉農園中心辦黨慶活動，主題「挺台灣、護健康、反萊豬」，結合支持國產豬烤肉，也頒獎給30至70年黨齡資深黨員。