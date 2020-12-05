連勝文批政府否認中國疫苗 侯：最佳保護才是選擇要項

各國致力發展疫苗，國民黨智庫副董事長連勝文昨天在FB發文表示，中國宣布在年底前上市6億支疫苗，但台灣政府仍在反中的意識形態中，否定中國防疫成果跟疫苗效力，認為「那台灣豈不是變相被孤立？」新北市長侯友宜今對此表示，疫苗無國界，能對國人的健康達到最優質保護，才是選擇要項。

侯友宜今出席「新北市五股區更寮國小老舊校舍整建工程啟用典禮」，對於中央採購疫苗該如何選擇，侯友宜表示，中央要以品質最佳、最優、快速保護國人健康為最主要目的，以守護國人健康為最大優先，疫苗品質跟民眾快速安心才是最重要選擇要點。

侯友宜表示，他相信醫學學者、專家對疫苗有相對的認識，在疫苗的選擇上，對於保護國人健康會做好嚴格寶關，大家一起來重視這些問題，讓國人健康得到保護。