社會問題頻傳 孫大千：台灣成軍購大國沒能力拚社福？

台灣貧富差距持續拉大，社會問題頻傳。前立委孫大千上午在臉書質疑，台灣可成為美國全球數一數二軍售大戶，卻沒能力編更多社福預算？台灣經濟成長的紅利究竟都被誰分走了？

孫大千表示，令人扼腕、傷心的悲劇一再上演，是台灣全體政治人物的恥辱和責任；貧富差距和南北失衡是台灣政治人物須刻不容緩面對的問題。

孫大千指出，台灣股市已攻上1萬4千點，台灣房市熱絡到央行準備打房，新台幣匯率更一舉衝破彭淮南防線，甚至蔡英文總統公開宣示「現在是20年來經濟最好的時刻」，但這些財富並未讓台灣人民雨露均沾。

孫大千說，台灣經濟成長諷刺的成拉大貧富差距主因，台灣年輕人薪資甚至比不上20年前水平，台灣勞工要在低薪過勞環境中努力掙扎，高雄走上絕路的四口之家並不是唯一的案例，近日發生忍痛悶殺中風摯愛的類似悲劇也不是個案。

孫大千表示，現在一家又一家高檔的日本料理餐廳開張，每個人最低消費6千元起跳，卻仍供不應求，訂位要訂到半年後。一戶又一戸價值數億元豪宅迅速成交，卻仍然有一大堆人搶破頭、托關係去買。

孫大千質疑，既然台灣現在有傲人經濟成長，為何不能讓台灣年輕人有較高基本工資？不能讓台灣勞工多放幾天假保障生活品質？不能增加更多社福人員協助底層人民？不能提供更完善養護環境讓須協助的長輩不用承受龐大精神壓力？

孫大千認為，政府應該認真思考，長期以來的低利率究竟圖利了誰？銀行的錢都是被誰用極低成本借走？政府有沒有能力在富人錢滾錢過程中課徵合理稅收，協助辛苦生活的庶民？