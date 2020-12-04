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藍委批開放萊豬未戰先降 蘇貞昌：原來你們上次用換的
民進黨政府宣布開放含萊克多巴胺美豬進口，原傳出可望與美方簽雙邊貿易協定或自貿協定。但美國總統當選人拜登表態沒打算與任何一國簽貿易協定，國民黨立委陳以信今質疑，開放萊豬到底換到什麼？行政院長蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」。
陳以信今在立院質詢時表示，拜登前天接受紐時專訪，表明不會與任何一國簽任何貿易協定，這就是美國現在的立場，所以台灣開放萊豬到底換到什麼？國際經貿一扇門都沒開。
蘇貞昌說，開放萊豬讓台灣能走出去，解除台灣被鎖國非常重要，蔡總統8月28日一發表，美國從副總統以降諸多政府高層都第一時間肯定，多少年來台每哪有像現在雙方部長交流頻繁，我方還派代表團在美國，還與美簽MOU。
陳以信批評，民進黨政府開放萊豬做法是未戰先降，上次馬政府開放萊美，至少換回美國免簽證與貿易暨投資架構協定（TIFA）復談。蘇貞昌回酸，「原來你們上次是用換的」，民進黨開放萊豬不能說能換到什麼，是要讓世界看到台灣。
蘇貞昌表示，要讓所有國家看到台灣政府有誠意、能力來解除各國對台灣存疑的地方，一定對未來台灣走出去更有幫助。
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