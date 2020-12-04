與陳以信激辯江蔡辯破局 蘇貞昌酸：時間你的你盡量講

國民黨主席江啟臣盼與蔡總統辯論含萊克多巴胺美豬進口議題挨酸先當好立委。國民黨立委陳以信下午引民進黨過去新聞稿，質疑行政院長蘇貞昌，民進黨主張蔡馬辯對等，現在只能江蘇辯？蘇再酸，「因為你們的主席現在是個立法委員」。

蘇貞昌表示，蔡總統說江啟臣是立委，依職則應在立院先做好立委，再做好他的黨主席，先國家再政黨；他以行政院長身分，依據憲法來立院答覆立委質詢，這就是最好的辯論；江是立委可在立院議場跟他詢答、辯論，不要用丟豬內臟。

陳以信追問，蘇貞昌曾任民進黨主席，對於蔡總統任民進黨主席時稱ECFA是重大議題，兩黨領導人終須進行一場辯論，現在開放萊豬是不是重大議題？難道兩黨主席不需要依慣例辯論？

蘇貞昌回應，要問政黨的問題去問政黨，民進黨的事情讓民進黨去回答，要怎麼引述請盡量。

陳以信再批「蔡英文怯戰，民進黨不負責任」，蘇說「（質詢）時間你的，你盡量講」。陳說蘇這樣有藐視國會行為，蘇再回虧「你不要亂用形容詞」，讓陳無奈回應，「我沒有用形容詞，藐視是動詞」。