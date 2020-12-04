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我對陸港出口占比不退反進 蘇貞昌：現在比例較高沒錯

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
行政院長蘇貞昌。報系資料照片
行政院長蘇貞昌。報系資料照片

行政院長蘇貞昌任民進黨黨主席時曾批馬政府過度親中，認不應把雞蛋放同個籃子裏。國民黨立委陳以信今天質疑，蔡政府上台後，台灣對陸港出口占比比馬政府時期還高，誰親中賣台？蘇回應，現在比例比較高是沒錯，但台商回台也很高。

陳以信下午質詢時，播放蘇貞昌過去罵馬政府親中賣台談話。蘇回應，現在世界是往這個方向在走，就像美國雖兩黨競爭總統，但態度差不多一樣，都認為不能太相信中國大陸；台灣確實跟大陸貿易很大，更因如此雞蛋不能放同一個籃子。

不過陳以信隨即打臉表示，2012年時中國大陸與香港出口占比39.7%，今年1至10月平均已經到43.6%，今年6月份更已到歷史新高的46%。陳的說法，讓蘇趕緊解釋，「現在比例比較高是沒錯」，但另外一方面台商回台也是很高。

經濟部長王美花緩頰表示，這幾個月大陸對我們的科技產品，特別是半導體等相關需求暴增，確實有增加，每個月都有一些異動。陳以信再批，台灣今年對大陸出口值比去年還低，出口比例拉高是因整個出口值下降，不是王所講情形。

陳以信更質疑，民進黨政府力推新南向替代對大陸依賴，但幾年下來台灣對新南向國家出口占比不進反退。王美花再解釋，這些國家因疫情今年前9個月確實比較少，但10月已比去年同期成長。陳回擊，占比低已是連續幾年結構性情形。

蘇貞昌則回酸，親中賣台也不是只有民進黨講，當初太陽花學運整個社會氛圍也是。陳以信再質疑，蘇當年罵馬政府親中賣台時，太陽花學運根本還沒開始。

陳以信 太陽花學運 民進黨

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