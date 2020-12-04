依法辦理蘇貞昌遭告發案 徐國勇：他解釋的都很好啊

行政院長蘇貞昌周二在立院答詢時稱，屏東信功肉品加工廠支持萊豬政策，遭發聲明稿打臉，國民黨團今到北市中正一分局告發蘇違反食安法與社維法散布假消息。內政部長徐國勇今表示，一切依法辦理，「他（指蘇貞昌）解釋的都很好啊」。

國民黨立委陳以信下午在立院詢問，警方何時傳喚蘇貞昌？徐國勇表示，警察會根據他的專業處理，傳不傳喚尊重專業，他不能指揮個案辦理，就像法務部長也不能指揮檢察官辦案。

蘇貞昌今天答詢時解釋，周二答詢是說信功「都很支持政府這麼努力做事」，沒說信功進口萊豬。陳以信批說法魚目混珠，蘇回嗆，「你才是移花接木」，表示信功經理都說沒打臉行政院，陳對這說法視而不見，給人家扭曲才會造成誤會。

徐國勇指出，依法辦理就是檢警等所有偵查單位對被告發個案的共同態度，國民黨團總召林為洲今天去提告，警方問過筆錄了解主張，但對蘇貞昌今天在立院的解釋也應要讓檢警了解，「他（指蘇貞昌）解釋的都很好啊」，相信警察也會看到。