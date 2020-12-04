健保調漲方案最多僅續命3年 民眾黨轟應思考開源節流

健保漲聲響起，衛福部長陳時中日前透露有「四案、三配套、一時程」選擇，民眾黨今舉辦「全民健康保險開源、節流公聽會」，民眾黨立委蔡壁如表示，健保會近期決議將4.97%，以及5.47％至5.52％兩案報請衛福部決議後請行政院核定，但無論通過哪一案，三年後健保收支仍將失衡，又得面臨費率調漲議題，批評調漲「治標不治本」，落實制度才是最好的方式。

蔡壁如表示，台灣的健保支出僅占我國ＧＤＰ的3.8%，卻涵蓋照顧100%的國人，與其他國家相比已經明顯低上許多，依照目前健保的現況，已經連續4年收支失衡，財務虧損嚴重，明年底虧損將超過771億，安全準備金已低於1.5個月，費率調整不得不必須要開始討論。

蔡壁如表示，目前提出的費率方案，無論通過哪一項，三年後台灣的健保收支仍將失衡，屆時還得再面臨一次調漲費率的問題，顯示調整費率「治標不治本」，她認為，健保財務應該要做整體的規畫，別只會從人民口袋內拿錢，應該要討論如何節流，才是負責任的做法。

蔡壁如表示，對於節流的方式，提出三點建議，「落實分級醫療、家醫轉診制度」、「就醫資訊整合減少逛醫院，重複醫療行為」、「投入經費進行慢性病防治」，才有辦法根本性地改善問題，否則未來費率問題仍會再次出現。