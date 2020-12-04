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團體和當事人協議後用善款是自治事項？內政部：非事實

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導

有民眾投書媒體，指團體經與當事人協議後挪用善款，是屬於團體的自治事項；內政部今天表示，不可能會有這樣的看法，內政部當初的立場是，團體對於理事長涉及不法之行為是否予以除名或其他處分，是屬團體內部自治事項。

內政部表示，今天有讀者投書媒體，指台灣急難救助協會理事長陳在斌在臉書為一新竹縣少年家庭募款，但遭檢方以公益侵占罪嫌起訴，並指內政部對於該案的態度為「團體經與當事人協議後挪用善款，是屬於團體的自治事項」，內政部澄清，不可能會有這樣的看法，讀者應是受到先前媒體誤解報導的影響。

內政部表示，對於陳在斌涉嫌不法的新聞，內政部在回應時所持立場為，團體對於理事長涉及不法之行為是否予以除名或其他處分，是屬團體內部自治事項，但有媒體在11月24日採用內政部說法報導後的內容，卻和內政部的說明不同，誤載內政部認為團體可經協議挪用善款。

內政部表示，對於勸募活動的進行與運用，主要是由衛生福利部主管的「公益勸募條例」規範，內政部不可能說團體可經協議挪用善款，部分媒體報導有所誤解，內政部再次澄清，希望不要再造成民眾的誤解。

內政部 新竹 募款

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