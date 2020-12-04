鄭文燦訪陳其邁2小時搭船看亞灣區 被問政治都避談

桃園市長鄭文燦今天下午1時到高雄市參訪亞洲新灣區和了解高雄市有關5GAIoT的布局，高雄市長陳其邁安排文化遊艇和鄭文燦從海上走 一趟亞灣區。對於此行是否有政治意義，陳說不要有太多聯想，鄭表示不需要做任何的延伸。

桃園籍前立委陳學聖最近在臉書提到鄭文燦，認為鄭有炙熱的企圖心，因為從11月先後到澎湖、雲林、金門又到雙北。媒體問鄭今天又到高雄，是不是為了總統大選做準備？

鄭文燦一聽，正色的表示，陳學聖跟他競選過，所以，依照基本的政治道理，陳學聖不會成為他的發言人。

陳其邁和鄭文燦從高雄展覽館旁的新光碼頭登文化遊艇，沿港邊參觀了高雄展覽館、高雄流行音樂中心、大港橋，然後到棧貳庫下船。

媒體問到鄭文燦此行時，陳其邁表示，主要是跟鄭文燦就5G AIOT園區還有桃園的亞洲矽谷計畫大家交換經驗，因為鄭在桃園，整個新創產業的發展做得也非常好，有很多值得高雄借鏡的地方，也希望藉由政府與政府、廠商與廠商之間的交流，能夠讓整個台灣，北桃園、南高雄，能夠成爲5G AIOT的全球領頭羊角色；這涉及智慧應用服務，先走先贏，所以必須跟時間賽跑以搶得先機；他跟鄭文燦在過去的城市治理的經驗，就有許多交流，整個亞灣區的有那不足，鄭文燦也給很多建議跟想法。

9月25日鄭文燦到高雄與陳其邁簽署「高雄桃園–雙潭引客合作備忘錄」，今天又到高雄，主要的用意是什麼？陳其邁不等鄭文燦回答即搶著說：「怎麼那麼久才來，意思是不是這樣？」

鄭文燦表示，陳其邁對科技產業很有概念，亞洲新灣區的建設，今天由陳其邁來導覽解說，包括高雄流行音樂中心、會展中心、軟體園區、駁二碼頭、棧貳庫，其中最關鍵的就是希望這個亞洲新灣區可以做一個數位科技的轉型，成為5G AIoT的創新園區，這是一個很棒的計畫，這個計畫對於高雄的城市的發展，是一個樞紐的地位，因為將來有更多的研發中心設置在高雄，也會帶來年輕人跟高科技產業，高雄這個計畫，其實是應該得到更大的支持。

鄭說，他在桃園推動亞洲矽谷計畫，桃園是空港，高雄是海港，完全可以互補合作；所以，今天特別來交流，另外也是看到陳其邁對整個高雄的建設，每一項都是趕趕趕，很努力的往前衝，這幾個月的時間高雄變得不一樣，該開工的都不會落後、該搶時間的一定超前，「所以，我想這是一個努力實踐政見的一個好市長，我今天也是來做這樣的交流，希望南北一個空港，海港能夠多多交流。」

兩市這樣密切的互動，是不是會引發一些政治的聯想？鄭文燦表示，他們只有想到如何合作如何交流，這些交流跟合作都是對台灣好，所以不需要做任何的延伸。

陳其邁今天上午已說過，外界不要有太多的聯想，下午他則表示是怕說鄭文燦常到高雄，會越來越胖，因為高雄好吃的東西太多了，擔心這樣而已，其他都歡迎鄭能夠多跟高雄分享一下城市治理的一些經驗。

鄭文燦在一些民調中獲得的好評頗高，被問到年底有沒有可能入閣時，他說：「沒有，我的心很定，就是把市長做好。」 他強調也支持蘇揆帶領行政團隊，不管是防疫、或者是疫後的振興，還有各地方的重大的國家級的建設，行政團隊跟地方政府都是密切合作，溝通沒有障礙，希望蘇揆繼續領導大家衝衝衝。

陳其邁也表示，蘇揆繼續衝、繼續拚，「蘇院長加油！」，從非洲豬瘟到整個防疫到振興，蘇揆都很努力，應該給蘇院長多一點支持。