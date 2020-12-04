擔任寶佳集團顧問？黃榮村澄清：從沒擔任過寶佳顧問

媒體報導，考試院長黃榮村是「寶佳顧問團」成員之一，每個月有支薪，還有配車跟司機；黃榮村今天表示，他從未擔任寶佳集團顧問，他在出任考試院長之前，除了保留不支薪的原任大學榮譽講座外，已辭去所有兼職，並上網公告。

黃榮村今天發表聲明，表示自己從未擔任寶佳集團顧問，也從未以任何形式或名義接受來自寶佳集團的配車、司機與支薪，媒體未經查證即報導不實訊息，令人遺憾，他要求立即更正澄清。

黃榮村表示，他在出任考試院長前，除保留不支薪的原任大學榮譽講座外，已辭去所有兼職，並上網公告，且他所辭去的兼職，皆為公共性或公益性職務，其中一項為台北政經學院基金會董事，原本是應黃煌雄的邀請，和其他前任教育部長共同參與，事後才知該基金會是由林陳海先生捐資成立，現已信託完成並由清華大學運作中，他因再度出任公職，已於出任前徵得基金會同意辭去董事職務。