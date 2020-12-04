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遭5.6萬人贊同是現代版趙高 蘇貞昌：這不是事實

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遭5.6萬人贊同是現代版趙高 蘇貞昌：這不是事實

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
遭5.6萬人贊同是現代版趙高，蘇貞昌說這不是事實。圖／擷取自國會頻道
遭5.6萬人贊同是現代版趙高，蘇貞昌說這不是事實。圖／擷取自國會頻道

信功肉品風波未歇，國民黨革實院長羅智強在臉書發文行政院長蘇貞昌是「現代版趙高」、「用秋後算帳的方式創造恐懼，讓人民怒不敢言」，發文不到24小時，按讚數達5.6萬人。蘇貞昌今在立法院表示，這不是事實，台灣現在最重要的是大家團結一致。

蘇貞昌今赴立法院施政總質詢，國民黨立委鄭正鈐詢問，信功風波讓蘇貞昌被封為「丁怡銘2.0」，也被說是「現代版趙高」、「用秋後算帳的方式創造恐懼」，且一天之內獲得5.6萬人按讚。

蘇貞昌未對「丁怡銘2.0」說法表達看法，但否認現代版趙高等批評，他說，這不是事實，台灣現在最重要的是大家團結一致，大家的敵人是病毒，對手在對岸，希望大家團結一致對抗病毒、振興經濟；蘇也強調，未對信功有查水表的情事。

回到萊豬議題，昨有豬肉進口商表態不進口萊豬，被視為是替政府解套，鄭正鈐則質疑，因為政府五大管理措施無法讓廠商與民眾安心，才會需要公開表態不進萊豬。蘇貞昌則表示，不是這樣，而台灣在國際上要和國際競爭一定要走出去不能鎖國，要跟世界自由貿易，台灣跟國民健康一定負責人把關，全世界同意萊克多巴胺進口的國家有101個。

蘇貞昌 信功 萊豬

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