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人權日主題特展揭幕 陳菊：自由不是免費的

聯合報 / 記者蔡晉宇／台北即時報導
監察院長兼國家人權委員會主委陳菊今天與監委共同為「人權台灣─國際人權日主題特展」揭幕，並聽取導覽人員說明特展議題，左起鴻義章、林國明、張菊芳、陳菊、施錦芳。圖／監察院提供
監察院長兼國家人權委員會主委陳菊今天與監委共同為「人權台灣─國際人權日主題特展」揭幕，並聽取導覽人員說明特展議題，左起鴻義章、林國明、張菊芳、陳菊、施錦芳。圖／監察院提供

監察院長、國家人權委員會主委陳菊與多位監委，今天共同為「國際人權日主題特展」開展揭幕。陳菊表示，歡迎民眾來監察院走走，一起來探詢世界人權發展，一起思考及守護台灣得來不易的人權發展成果。

國際人權日主題特展分成三大區，「人權放映室」主題展將放映5部人權影片，其中「行過黑暗之路」為首映，這是由長期關注人權議題，並屢獲報導及影視獎項的記者簡永達、林佑恩拍攝製作，探尋不義遺址安康接待室、前新店軍監、六張犁白色恐怖公墓以及綠島等，並由陳菊親自闡述，追求民主的過程是艱難的。

陳菊表示，在台灣爭取自由民主的歷史過程中，自己並不是第一個受難者，也不是最後一個；雖然說天賦人權，但是自由不是免費的，是要付出代價的，希望未來有更多歷史真相能夠開放，讓社會有更多的了解，更希望未來台灣的世世代代，不要重複過去的歷史悲劇。

人權放映室的影片，還包括國家人權博物館提供原住民菁英「高一生歷史影像短片」、馬來西亞僑「陳欽生口述歷史影像紀錄」；導演陳麗貴提供台灣現代舞教母蔡瑞月生命故事「月舞玫瑰」；以及闡述身心障礙者的紀實影片「我。看見，向生命說YES」。

主題展也提到，國際社會體認二次大戰的教訓，以聯合國為中心，致力從人權宣言推進到人權公約，但是，台灣卻因為戒嚴體制，人權備受迫害，歷經人民抗爭，好不容易才完成憲政改革。再歷經民間人權團體的倡議與努力，成立國家人權委員會，邁入跟國際人權接軌。

因應社會高齡化與身心障礙者的平等需求，人權會特別跟民間身心障礙團體合作規畫「身心障礙互動體驗」主題展，藉由AR互動遊戲圖片區及互動繪本展示、「長照規畫師」桌上遊戲、真人圖書互動、輔具展示體驗，讓參觀者了解身障議題並體驗障礙者日常生活樣貌。

監察院長兼國家人權委員會主委陳菊與多位監察委員，今天共同為「人權台灣─國際人權日主題特展」舉行開展儀式。圖／監察院提供
監察院長兼國家人權委員會主委陳菊與多位監察委員，今天共同為「人權台灣─國際人權日主題特展」舉行開展儀式。圖／監察院提供

人權 陳菊 監察院

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