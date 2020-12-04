人權日主題特展揭幕 陳菊：自由不是免費的

監察院長、國家人權委員會主委陳菊與多位監委，今天共同為「國際人權日主題特展」開展揭幕。陳菊表示，歡迎民眾來監察院走走，一起來探詢世界人權發展，一起思考及守護台灣得來不易的人權發展成果。

國際人權日主題特展分成三大區，「人權放映室」主題展將放映5部人權影片，其中「行過黑暗之路」為首映，這是由長期關注人權議題，並屢獲報導及影視獎項的記者簡永達、林佑恩拍攝製作，探尋不義遺址安康接待室、前新店軍監、六張犁白色恐怖公墓以及綠島等，並由陳菊親自闡述，追求民主的過程是艱難的。

陳菊表示，在台灣爭取自由民主的歷史過程中，自己並不是第一個受難者，也不是最後一個；雖然說天賦人權，但是自由不是免費的，是要付出代價的，希望未來有更多歷史真相能夠開放，讓社會有更多的了解，更希望未來台灣的世世代代，不要重複過去的歷史悲劇。

人權放映室的影片，還包括國家人權博物館提供原住民菁英「高一生歷史影像短片」、馬來西亞僑「陳欽生口述歷史影像紀錄」；導演陳麗貴提供台灣現代舞教母蔡瑞月生命故事「月舞玫瑰」；以及闡述身心障礙者的紀實影片「我。看見，向生命說YES」。

主題展也提到，國際社會體認二次大戰的教訓，以聯合國為中心，致力從人權宣言推進到人權公約，但是，台灣卻因為戒嚴體制，人權備受迫害，歷經人民抗爭，好不容易才完成憲政改革。再歷經民間人權團體的倡議與努力，成立國家人權委員會，邁入跟國際人權接軌。