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民進黨批評國民黨告發「浪費司法資源」
針對國民黨今日到中正一分局告發行政院蘇貞昌院長違反《社會秩序維護法》一事，民進黨發言人顏若芳表示，國民黨今天告發的作法，很明顯就是政治操作，國民黨為了政黨利益浪費司法資源，無助於全民利益。
顏若芳表示，當時蘇院長在質詢台上的回覆，是在討論台灣養豬產業的衝擊，政府持續與養豬業者溝通，以及如何讓台灣養豬產業能更具競爭力，而信功公司董座的兒子、業務經理楊旻叡，針對12月1日的公司的聲明回應媒體時也清楚說明，「不是要打臉行政院長蘇貞昌，也沒有政治化，公司都是在站在中立的立場，只要對台灣好，肉可以出去，外匯可以進來，當然是好事情。」院長和信功公司都說明得非常清楚，國民黨卻還要用告發的手段浪費司法資源，明顯就是政治操作。
顏若芳表示，奉勸國民黨摒除自身政黨利益的盤算，不要恣意浪費司法資源，回歸理性討論，更勿再傷害台灣的養豬產業。
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