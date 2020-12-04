改黨徽修法、去統修憲案遭退綠都不擋 藍質疑有陰謀

立法院上午報告事項大清倉，國民黨團要求將其中8案退回程委會，但有占人數優勢的民進黨團卻透過表決，將通傳會（NCC）預算解凍等查照案付委，其他包含政治性敏感議題都任其退回，國民黨團總召林為洲質疑，民進黨團只是「藉國民黨團的手」，壓制黨內派系角力。民進黨黨團幹事長鄭運鵬則表示，只是要控制議事時間。

立法院上午院會處理819案修法草案或行政命令闖關付委或准予備查。國民黨團鎖定包含由民進黨立委陳明文所提，攸關國民黨恐被迫改黨徽的政黨法修正草案，民進黨立委蔡易餘、陳亭妃分別所提，攸關領土範圍、國旗、國號變更的憲法修正草案，民進黨立委吳思瑤所提，攸關降低公視董監事人事同意權門檻的公視法修法草案，農田水利法施行查照案，以及諸多NCC預算解凍等查照案，要拉下退回程序委員會重排。

但院會過程，包含陳明文、蔡易餘、陳亭妃、吳思瑤所提及農田水利法等爭議議案，雖然國民黨團主張退回程序委員會，但占立院多數的民進黨團均未阻擋，反而是在議事尾聲處理NCC預算解凍等查照案退回提案時，動用表決權堅持付委審查，引發聯想。

林為洲說，民進黨團對相關議案處理態度，除反映民進黨政府不想在現在各種爭議頻生的風暴當頭再添混亂，吳思瑤與陳亭妃的提案「藉國民黨團的手」退回程序委員會，恐怕也與黨內派系角力有關，否則怎麼不一起表決擋下？

鄭運鵬指出，院會已累計13次、共819案報告事項未處理，考慮下午總質詢議事比較重要，為讓上午院會有效率進行，對於在野黨杯葛議案，除預算案外，並未逐案表決，這部分也在黨團大會上獲得認可，處理原則沒有個案考量。