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蔡總統：社會住宅目的是提供價格相對合宜的租屋

聯合報 / 記者林敬殷/台北即時報導

正當台北市長柯文哲一連串社會住宅發言惹議時刻，蔡英文總統今天表示，希望透過危老都更以及興建社會住宅，提供民眾良好的居住空間，同時也能釋出價格合理的租屋選擇。社會住宅的目的，除了提供價格相對合宜的租屋之外，還承載非常多不同的意義和社會功能。

蔡總統上午在總統府接見接見「第28屆中華建築金石獎得獎企業與地方政府局處獲獎單位代表」，她在致詞時指出，提供安全的居住空間，以及優良的生活環境，是政府的責任，也是政府非常重要的施政目標，但只靠政府絕對不夠，也需要民間的力量和政府一起共同努力。

蔡總統說，中華建築金石獎的宗旨，就是要「改善國人居住品質，提升國人生活水準」。這個獎項舉辦以來，不僅為台灣發掘出許多優秀的建築團隊，也對整體產業素質的提升，有非常大的幫助。

蔡總統表示，過去4年多來，政府積極推動危老及都更，改善台灣「住」的問題，除了透過專法提供獎勵，鼓勵業者投入；政府也成立專責機構，來增加政府執行能量。

蔡總統指出，目前危老及都更案，已經從平均每年40件，逐漸翻倍成長，今年的1到10月，創下了965件的好成績。不過，好還要更好，快還要更快。所以接下來，內政部也將對《都市更新條例》提出新的修法草案，要讓危老都更注入新動能，加速危老及都更的推動。

蔡總統說，希望透過危老都更以及興建社會住宅，提供民眾良好的居住空間，同時也能釋出價格合理的租屋選擇。社會住宅的目的，除了提供價格相對合宜的租屋之外，還承載非常多不同的意義和社會功能。例如鼓勵青銀共居，也就是年輕人與老人家能在同一個社區裡共處，進一步促進社區的互助和互動，都是非常重要的一環。

蔡總統表示，政府將社會住宅導入綠能、智慧、循環經濟等理念，來提升居住品質。在今年10月，中央和地方共同興建的社會住宅，已經超過4萬戶，預計到今年底，將會超過4萬1000戶。從明年起，也要在全國推動50案社會住宅，共有1萬5000戶，這是史上最大規模的社會住宅興建，單單是明年一年預估的量，未來幾年也希望能持續增加社會住宅的供應。我們的總體目標不變，希望在2024年中央及地方政府共同興建的社會住宅可以達到12萬戶。

蔡總統說，政府會加速社會住宅的興建，也希望各位得獎者都能一起加入推動危老及都更行列，和政府共同努力，為民眾提供更安全、更舒適的居住環境。

社會住宅 都更 建築

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