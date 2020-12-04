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編列預算補助任公職榮民優存 退輔會：正請國防部釋疑

聯合報 / 記者洪哲政/台北即時報導
立法院外交及國防委員會昨日完成退輔會110年度預算初審。圖／取自立法院直播畫面
立法院外交及國防委員會昨日完成退輔會110年度預算初審。圖／取自立法院直播畫面

退輔會今天表示，支領一次退伍金再任公職人員恢復優惠存款，自12月1日起恢復暫停人員的優存利息，停發期間曾前往台銀辦理解約並動支本金者，無法追溯自6月1日起息。但有立委認為應保障這些人員的權益，現在正請國防部函釋疑義，續由退輔會與台銀共同協商處理。

退輔會退除給付處長謝琦偉昨日在立法院表示，國防部今年5月19日函發停發領取一次退伍金再任公職者優惠存款利息，停止8600餘人優存利息補助，其中有2258人因此動支（優存帳戶）本金，按國防部規定，有動支本金者，利息即不再計算。

但他說，國防部規定本金足額若連續，利息可回溯，「而要從哪裡連續」，國防部與台銀有另外解釋，有中間提存者，前面利息要計算的話，必須予以恢復。而若這些利息要加以恢復，就要8千多萬元。

退輔會今天進一步發出新聞稿表示，支領一次退伍金再任公職人員恢復優惠存款，主管機關國防部前邀集退輔會及台灣銀行共同研商決議，秉持「有本有息、可溯及本金(足額)連續在帳戶期間」的原則，訂定「支領退伍金再任公職人員優存恢復程序」，並依「陸海空軍退伍除役軍官士官退除給與及保險退伍給付優惠存款辦法」規定，所需預算由台銀及退輔會會依比例分攤，優存利息由台銀先行支付當事人，退輔會編列「差額補貼」預算償還台銀墊款。

退輔會說，此案自12月1日起恢復暫停人員的優存利息，停發期間曾前往台銀辦理解約並動支本金的人員，無法追溯自6月1日起息；但12月3日「立法院外交及國防委員會」審查退輔會110年度「單位預算」，立委認為這些人員是因配合政策所致，因此全數保留相關預算以照顧退役袍澤，退輔會會近期蒐整前述恢復優存程序以外的樣態，刻正請國防部函釋疑義，續由退輔會與台銀共同協商處理，以維退役袍澤權益。

國民黨立委呂玉玲昨天審查退輔會預算時主張，這段時間有2694人異動了本金，台銀可不支付，但退輔會當時立下契約必須補助，在政策誤判下造成他們的損失，因此必須針對有優存再任公職者進行補助，這筆列在退除役官兵獎補助項下的8千多萬元補助金額不適合減列。現場朝野立委對此没有意見。

退輔會 國防部 立法院

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