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實測！ 中正一真的能便民停車 不過開車的是林為洲

聯合報 / 記者程平/台北即時報導
國民黨團總召林為洲（右）與國民黨青年團上午到中正一分局告發行政院長蘇貞昌散播不實訊息，違反「社維法」。記者葉信菉／攝影
國民黨團總召林為洲（右）與國民黨青年團上午到中正一分局告發行政院長蘇貞昌散播不實訊息，違反「社維法」。記者葉信菉／攝影

行政院前發言人丁怡銘，日前赴台北市中正一分局做筆錄，自行開私家車進警局地下停車場遭批特權，中正一分局長陳明志解釋，這是來洽公民眾都有的「便民服務」。國民黨立院黨團總召林為洲今天藉著到中正一告發行政院長蘇貞昌的機會實測，車還真能下去停車。不過林為洲也說，「他們還是知道我要來」。

林為洲與國民黨青年團上午到中正一分局告發蘇貞昌散播不實訊息，違反「社維法」，也由於日前丁怡銘到中正一做筆錄時，被質疑宜特權停車，因此林為洲今天刻意開車前往，測試是否如陳明志所說，這是洽公民中都有的「便民服務」。

林為洲駕車到中正一停車場時，現場已經擠滿守候的媒體，停車場管制哨員警也示意林為洲停車，林為洲詢問，「我們要報案有停車位嗎?」員警則表示，必須先量測體溫，並要求林為洲等人換證。隨後，員警也引導林為洲進入地下室停車，當看到「便民車位」時，同車的青年團成員驚呼「傳說中的停車位」，林為洲則說，「他們還是知道我要來」。

林為洲 停車場 行政院

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