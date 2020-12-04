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傳蔡政府明年開放核食 江啟臣：盼蔡政府記取萊豬教訓

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，但近日卻再傳出明年3月還要接力開放日本福島五縣市核食進口。國民黨主席江啟臣今表示，希望蔡政府記取萊豬教訓，這些重大的政策請拿出謙卑態度溝通，讓人民能夠充分了解想要做什麼。記者周志豪／攝影
民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，但近日卻再傳出明年3月還要接力開放日本福島五縣市核食進口。國民黨主席江啟臣今表示，希望蔡政府記取萊豬教訓，這些重大的政策請拿出謙卑態度溝通，讓人民能夠充分了解想要做什麼。記者周志豪／攝影

民進黨政府開放含萊克多巴胺美豬進口惹議，但近日卻再傳出明年3月還要接力開放日本福島五縣市核食進口。國民黨主席江啟臣今表示，希望蔡政府記取萊豬教訓，這些重大的政策請拿出謙卑態度溝通，讓人民能夠充分了解想要做什麼。

江啟臣說，台日關係密切，但關於人民健康議題，蔡政府還是要清楚告訴大家會如何照顧人民健康，打算怎麼回應人民對食安疑慮，不要又跟萊豬一樣找一天開記者會宣布，就以行政命令做出對人民健康造成有這麼重大影響、危害的決策。

江啟臣認為，因為涉及雙邊關係，不要因為蔡政府在這方面處理不好，反影響我國跟其他國家關係。江說，民眾關心的不是誰下台的問題，大家擔心的是下一代問題；處理這些問題是執政黨的責任，不要處理不好就甩鍋在野黨或推給人民。

江啟臣 萊豬 台日關係

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