陳其邁關心香港現況 重申高雄力挺香港

香港壹傳媒集團創辦人黎智英和集團的財務總裁周達權、行政總監黃偉強被控欺詐罪，高雄市長陳其邁今天以「KH撐HK（高雄撐香港）」強調對香港民主的支持。

陳其邁表示，對於黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等人被逮捕、面對司法的追溯，是令人非常非常遺憾的一件事情，我們也非常擔憂他們的一些權跟整個在香港的民主現況。

他表示，他不僅承諾、而且堅定的執行一些照顧香港人的生活、社會等的工作，也包括中央現在開放3項港人來台相關的一些規定；高雄市提供單一窗口的即時服務；香港人對於台灣的政府體制比較不清楚，常常會面對不同的單位、就業、就學或生活的一些困難，市政府能夠盡力來幫助；「「KH撐HK」，高雄撐香港的民主、自由。