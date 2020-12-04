聽新聞
test
0:00 / 0:00
陳其邁關心香港現況 重申高雄力挺香港
香港壹傳媒集團創辦人黎智英和集團的財務總裁周達權、行政總監黃偉強被控欺詐罪，高雄市長陳其邁今天以「KH撐HK（高雄撐香港）」強調對香港民主的支持。
陳其邁表示，對於黎智英、前香港眾志秘書長黃之鋒等人被逮捕、面對司法的追溯，是令人非常非常遺憾的一件事情，我們也非常擔憂他們的一些權跟整個在香港的民主現況。
他表示，他不僅承諾、而且堅定的執行一些照顧香港人的生活、社會等的工作，也包括中央現在開放3項港人來台相關的一些規定；高雄市提供單一窗口的即時服務；香港人對於台灣的政府體制比較不清楚，常常會面對不同的單位、就業、就學或生活的一些困難，市政府能夠盡力來幫助；「「KH撐HK」，高雄撐香港的民主、自由。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言