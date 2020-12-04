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鄭文燦下午訪高雄有政治味 陳其邁：不要做太多聯想

聯合報 / 記者楊濡嘉／高雄即時報導
高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦互動多，鄭今天要訪高雄。陳其邁請外界不要有太多政治聯想。記者楊濡嘉／攝影
高雄市長陳其邁和桃園市長鄭文燦互動多，鄭今天要訪高雄。陳其邁請外界不要有太多政治聯想。記者楊濡嘉／攝影

桃園市長鄭文燦今天下午要到高雄參訪軟體科學園區，並與高雄市陳其邁交流有建置5GAIot園區的想法。桃園和高雄市的交流頻繁，會不會引發政治聯想？陳其邁表示，高雄跟很多的城市都有密切的交流，不要做太多政治性的聯想，高雄不分黨派，非常歡迎任何的交流。

陳其邁上任之後，高雄和桃園在觀光上有所互動，今天下午鄭文燦到訪，陳其邁要親自接待並交換有關推動5G AIot產業的做法與經驗。

陳其邁上午受訪時表示，歡迎鄭文燦到訪，高雄和桃園兩個城市有很多交流機會。今年5月簽訂觀光合作備忘錄，這次鄭文燦主要是和高雄交流5GAIot方面的交流，因為桃園在推動亞洲矽谷，有一些經驗，現在5G時代的來臨，裡面會有更多的創新；今天的會面，應該會有很多火花，也會有很多彼此合作的機會。

由於鄭文燦在最近內閣改組傳聞、下一屆總統大選中，都有一些傳聞，高雄和桃園的交流多，是不是會引發一些政治性的聯想？陳其邁說，高雄不分黨派，對於任何的交流都非常歡迎，外界不要做太多的政治聯想。

陳其邁 鄭文燦 高雄市

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