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藍布局2022新竹市長 林為洲、鄭正鈐：黨要提能贏的人

聯合報 / 記者周志豪／台北即時報導
國民黨爭取重返執政，穩住2022縣市長選戰成為期中考。在民進黨政府施政屢生爭議下，過去長期由藍營執政的新竹市能否拿回也受關注。黨內傳出，黨團總召林為洲（圖中）與立委鄭正鈐（圖左一）是最可能人選，兩人都認為黨要提名能贏的人。記者周志豪／攝影
國民黨爭取重返執政，穩住2022縣市長選戰成為期中考。在民進黨政府施政屢生爭議下，過去長期由藍營執政的新竹市能否拿回也受關注。黨內傳出，黨團總召林為洲（圖中）與立委鄭正鈐（圖左一）是最可能人選，兩人都認為黨要提名能贏的人。記者周志豪／攝影

國民黨爭取重返執政，穩住2022縣市長選戰成為期中考。在民進黨政府施政屢生爭議下，過去長期由藍營執政的新竹市能否拿回也受關注。黨內傳出，黨團總召林為洲與立委鄭正鈐是最可能人選，兩人都認為黨要提名能贏的人。

林為洲表示，他是新竹縣立委，所以對於新竹市長人選，他的態度就是「在地優先、隨時備援」，有意爭取者大家趕快先努力。但林也說，選舉要以勝選為目標，若提名時在地人士無法勝出可能對手5個百分點以上，他就會主動表達意見。

鄭正鈐也同意，對國民黨而言，2022新竹市長提名人選能夠當選最重要，地方確實不少人勸進，但地方也有很多黨籍議員已表達意見，外界也點名很多人，後續就看黨如何評估再決定，選舉要考慮的事情很多，選不選還是要從大局來看。

黨務人士表示，目前新竹市地方已有現任市議員林耕仁、陳啟源、李國璋3人表達角逐下屆新竹市長意願，部分也製作形象文宣宣傳，現階段就是兄弟登山，最後再以黨內機制整合出最能勝選人選。

迎戰2022縣市長選戰，國民黨內評估，除現有14縣市外，台北市、桃園市、基隆市與新竹市被鎖定為4大突破縣市。其中除台北市有國民黨立委蔣萬安、台北市議員羅智強，基隆市有前立委謝國樑外，新竹市可能人選態勢也逐漸明朗。

據了解，老家鄰近南寮漁港的林為洲，目前已與部分新竹市議員合設服務處，也接手處理一些新竹市選民服務。鄭正鈐則獲地方勸進，支持者也著手協助整合地方山頭與競選資源。

熟悉新竹選情人士表示，從不分區立委政黨得票來看，民眾黨在新竹市擁15%支持度，時代力量歷次在新竹市選舉也都表現不俗，新竹市選票結構相對複雜。

黨務人士表示，目前民進黨可能推出的下屆市長候選人，除了前市議員鄭宏輝、現任市議員李妍慧，實力都有拘限；藍營下屆參選新竹市長人選只要能整合各方勢力，並像當初快速崛起的現任市長林智堅一樣有空戰能力，贏的機會就大。

黨務人士分析，目前黨內可能人選中，3個市議員實力都較不足，鄭正鈐條件適當，但因才首任立委，競選時有承諾地方不選下屆市長，要參選必須先整合地方；至於林為洲雖有知名度，但畢竟非新竹市人，與綠營過去關係也遭質疑。

國民黨中常委、新竹市黨部前主委呂學樟表示，國民黨下屆新竹市長人選，基本要件就是要對新竹縣市有認同，對地方有貢獻、政績，又有能力整合、團結所有力量支持，民調不應是初選唯一方式，空降人選擇則要看地方反映。

新竹 國民黨 林為洲

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