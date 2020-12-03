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勉勵年輕人勇敢逐夢 賴清德頒「創業楷模獎」給吳寶春

聯合報 / 記者丘采薇／台北即時報導
副總統賴清德（左）今天下午出席創新總會「創業楷模暨相扶獎」頒獎活動，頒創業楷模獎給麵包師傅吳寶春（右）等15位創業楷模，感謝他們對台灣社會的貢獻。記者蘇健忠／攝影
副總統賴清德（左）今天下午出席創新總會「創業楷模暨相扶獎」頒獎活動，頒創業楷模獎給麵包師傅吳寶春（右）等15位創業楷模，感謝他們對台灣社會的貢獻。記者蘇健忠／攝影

副總統賴清德今天下午出席「創業楷模暨創業相扶獎」頒獎典禮，頒發創業楷模獎給麵包師傅吳寶春等15位創業楷模，感謝對台灣社會的貢獻。蔡英文總統今天上午也接見得獎代表，強調全球經濟都因為疫情而衰退，但台灣2020年第三季經濟成長率達到3.33%，穩居亞洲四小龍第一名；面對後疫情時代的挑戰，政府將持續推動紓困振興方案，並提供各項獎勵補助，做創業家最好的後盾。

賴清德表示，從這些得獎者的創業過程中，也可看出台灣經濟發展的縮影，台灣的經濟奇蹟是由創業獎、楷模獎得主所代表的許多創業者所造就出來的成績。特別是在肺炎疫情之後，或工業革命4.0開始之時，台灣的經濟要如何因應、如何發展，最關鍵的，還是要繼續支持創新及創業。

賴清德提到，他在擔任行政院長任內，與立法院共同合作，建立更好的新創環境，讓年輕人的事業可以成功，包括與大學合作成立育成中心，讓大學能夠善盡社會責任，也鼓勵台灣國內加速器或引進國外加速器作為創業人才的培育；並完善法令制度，協助新創業者找地點，如世大運選手村就變成第一個青創據點，各縣市也有推出類似的據點。

賴清德也說，有關資金方面，國發基金編列100億元作為青年創業基金，投資最高可達2000萬元。另外，行政院也提供600億元的青年貸款，中小企業信保基金也有1000億元的規模幫助青年貸款。而在他擔任行政院長任內，也推動鬆綁金控、金融單位的資金，以挹注青年創業，約有1500億元的規模，目的就是希望讓年輕人有機會且能有更好的條件創業。

賴清德表示，台灣如果創業成功，經濟才可能持續發展，今天的得獎者都是隱形冠軍。年輕人要懷抱夢想、勇敢逐夢，不只是看到得獎者的成功，還要看到得獎者創業過程的不容易，「學習他們創業不服輸、不輕言退縮的精神，才有可能成功。」

賴清德 吳寶春 創業

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