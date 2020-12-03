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馬英九頒建築金獎 領獎董娘高歌3曲

台灣醒報 / 記者祝潤霖╱台北報導
前總統馬英九（左）頒發國家建築金獎表示，他擔任台北市長8年，對台北市捷運局一向有信心，北捷得獎顯示他沒看走眼。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）
前總統馬英九（左）頒發國家建築金獎表示，他擔任台北市長8年，對台北市捷運局一向有信心，北捷得獎顯示他沒看走眼。（photo by 祝潤霖／台灣醒報）

「國家建築金獎不但樹立口碑、保護消費者權益，也強調誠實誠信原則！」前總統馬英九3日為國家建築金獎及誠信品牌認證頒獎表示，建築設計品質固然重要，誠實更是建立消費者口碑的關鍵；歌手張涵雅穿棕色黑點點洋裝，以寶君建設董娘身分上台領獎，並當場唱了《Pretty Lies》、《下一個願》、《情人的黃襯衫》英台國語3首歌，藝驚四座。

馬英九：誠信為上

「我在總統8年任內接見過6次建築金獎得獎人，也曾在總統府合影留念。」馬英九說，台灣永續關懷協會開辦獎項的用心，是希望能保護消費者，讓民眾在購屋時有清楚的標準可依循，從民國89年連續21年舉辦此活動，建立了非常有公信力的品牌，讓購屋的交易糾紛減少，營建工程品質得以提升。

馬英九表示，國家建築金獎組成專業評鑑團隊，帶著專家全省各地走透透做評鑑，給當地建設性的建議，對建築品質提升、消費者保護都有很大幫助，不但透過專業評鑑協助業者建立口碑，得獎者還能以誠信經營贏得消費者信賴，「誠信、誠實的觀念，不光在建築界，在商界、政界都非常重要！」

馬英九強調，今年獲獎者除建設公司、建築師、營造商、建材、家電廠商外，還包括物業管理與政府機關，包括台北市捷運局都更案，新北市輕軌捷運運輸系統案，桃園市新工處的道路評鑑工程等；「我擔任台北市長8年，對台北市捷運局一向有信心，他們得獎顯示我沒有看走眼！（台下鼓掌）」

張涵雅：秉持信念

「我先生是寶君建設董事長！我代表我先生領獎！」張涵雅接受本報訪問說，「蓋房子是今天在場領獎的各個董事長的專業，但蓋好房子，符合人體工學與慣性用法，是我先生對建築的執著與堅持，就像我對唱歌一樣，把歌唱好，帶給大家快樂，也是我的信念！哈！」

國家建築金獎甄選暨台灣誠信品牌認證以「永續關懷.建築台灣」為宗旨，以「預防購屋交易糾紛」與「提升營建工程品質」之公益目的而舉辦；辦理金獅獎（住、商用建案）、金象獎（績優業者）、金品獎（優良建築建材家電設備）、公共建設優質獎（公共工程、建築）甄選，及誠信建商、誠信廠商、誠信企業認證。

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