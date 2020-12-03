從防疫證明台灣有自我保護能力 林飛帆：國家安全必須靠自己

民進黨中國事務部今天舉行「壯大台灣、國家就安全」座談會。民進黨副秘書長林飛帆表示，從防疫工作證明，台灣是有能力自我保護的開放國家。但有些人仍選擇投降。作為執政黨，民進黨有義務讓人民知道，要獲得和平，首先要有力量。國家安全必須靠自己，提升自我防衛能力，也不能把市場綁在單一國家身上。

今天活動邀請了台北醫學大學教授張國城、中山大學教授郭育仁、民進黨中國部主任吳峻鋕和民進黨國際部主任羅致政等，共同與談國家安全中的美中台關係。

林飛帆致詞時強調，台灣是一個強而有力的國家，民眾不要妄自菲薄，台灣有能力面對各種挑戰，要達成兩岸和平或在國際展現能力，都必須從壯大台灣的角度思考，而非一味服膺對手的想法。

林飛帆也表示，台灣要獲得和平，重點要是先有力量，獲得經濟自主性，不能綁在特定市場中；同時在國防上，也要提升自我防衛能力。為此，民進黨將把第一場鎖定在美中台關係；第二場討論國防；第三場談論香港情勢；最後一場則探討經濟議題，希望從座談會的四個主題，思考台灣扮演的角色。

吳峻鋕強調，台灣國家不安全源自馬英九的執政八年裡，中國對台灣的各方面侵略，讓中國有機會全面滲透台灣，導致台灣經濟過度依賴中國、台灣社會被全面滲透、國防軍心動搖。民進黨執政後，面臨很嚴峻的環境。

吳峻鋕指出，和平有兩類，一類是求和、畏戰，結局就是綏靖主義，讓中國統戰成功；另一種是現實主義，強調和平要有足夠的實力，讓侵略者有所忌憚。蔡英文總統上台後，台灣社會已經警覺中國的滲透和進犯，台灣主流民意也託付給民進黨，支持維持現狀，並獲得國際的認可。

吳峻鋕表示，民進黨政府國安政策在施政上，有三項重點：調整經濟體質、維護區域和平穩定、增強自我防衛能力。過去四年，國安施政已展現成果；經濟方面，投資台灣三大方案有成、僑外投資持續攀高、股市穩定成長，四小龍中唯一經濟穩定成長國家。在防疫成就上，台灣超前部署的政策舉世注目，國際聲望大振；國內則民心安定，民眾自覺防衛民主體制。