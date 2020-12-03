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民進黨指馬英九讓國家不安全 馬：蛤？第一次聽到
民進黨中國事務部舉辦「壯大台灣、國家就安全」座談會，今天第一場在台北舉行。中國部主任吳峻鋕今天說明政府國安政策施政重點，包括調整經濟體質、維持區域和平穩定及增強自我防衛能力，他也說，國家不安全原因，來自前總統馬英九執政8年的結果。今天馬英九出席活動時回應：「蛤，誰說？這我第一次聽到。」
吳峻鋕今天指出，國家不安全原因，來自馬執政8年的結果，尤其政策使中國有機會全面滲透台灣，導致政治國格弱化、經濟依賴且發展不均、社會全面滲透及國防軍心動搖。因此民進黨接手執政時，面對很嚴峻的環境。馬英九今天出席「第21屆國家建築金獎頒獎暨109年台灣誠信品牌授證典禮」，被問到此事，他只回應一句話，「蛤，誰說？ 這我第一次聽到。」
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