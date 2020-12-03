快訊

林鄭要人三更死：黎智英「被開新罪」關到4月...什麼爭議？

行政院拍板打房新措施 鄭文燦：我建議查紅單

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台美教育倡議啟動 吳釗燮：兩國展開全面教育合作起點

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
AIT處長酈英傑。記者徐偉真/攝影
AIT處長酈英傑。記者徐偉真/攝影

駐美國代表處和美國在台協會（AIT）昨天簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，外交部長吳釗燮表示，這是兩國展開全面教育合作的起點，將擴大現有的教學計畫，持續加強教育交流，AIT處長酈英傑說，這項倡議將提供一個平台，讓美台擴大合作，追求共享利益和共享價值。

外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，吳釗燮、酈英傑、教育部次長劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人出席。

吳釗燮說，透過這項新的倡議，台美將共同強化現有的語文交流計畫，美國也將鼓勵全美各州的學生來台灣學習華語，同一天台美也舉行了第一場的「台美教育倡議」對話，雙方討論美國國內的華語教學需求、及美國如何協助台灣推展「2030雙語國家政策」等議題，並同意將設立相關工作小組，持續推動這個倡議，「當美國與其他國家的學術自由、言論自由受到特定政治勢力的侵擾，台灣作為美國可信賴的夥伴，在此時強化台美間的雙語教育合作，格外有意義」。

酈英傑致詞時表示，這個新的雙邊倡議，目的是要讓更多人接觸到中英文語言教學課程，美國和國際學生對學中文仍有濃厚興趣，面對這樣的興趣，台灣可以、也應該扮演重要角色，美方已經鼓勵學習中文的學生選擇到台灣學習，美方也在檢視是否有機會把更多美國政府資助的中文課程計畫搬到台灣。

美國教育部副部長Mick Zais以預錄影片致詞，他表示美國學生若要在全球經濟中成功，必須要更了解其他國家、文化、精通其他語言，這需要優秀且認同民主價值的外語教師，很多美國人擔心孔子學院對美國大專院校和公立中小學造成的負面影響，因此為美國學生提供學習中文的機會非常重要，美國希望促進美台教師間的互動交流，美方希望未來和台灣有更多緊密合作，為雙邊學子提升教育環境。

吳釗燮 酈英傑 外交部 美國在台協會

延伸閱讀

「台美教育倡議」啟動 酈英傑、吳釗燮完成啓動儀式

吳釗燮接受澳媒專訪 盼台澳簽署經濟合作協議

美環保署長取消訪台 吳釗燮：和美合作國際環保不會停

不怕川普下台 吳釗燮：台美對話機制常態化MOU效期5年

相關新聞

民進黨指馬英九讓國家不安全 馬：蛤？第一次聽到

民進黨中國事務部舉辦「壯大台灣、國家就安全」座談會，今天第一場在台北舉行。中國部主任吳峻鋕今天說明政府國安政策施政重點，...

從防疫證明台灣有自我保護能力 林飛帆：國家安全必須靠自己

民進黨中國事務部今天舉行「壯大台灣、國家就安全」座談會。民進黨副秘書長林飛帆表示，從防疫工作證明，台灣是有能力自我保護的...

屏東縣府接獲檢舉信功電話 檢舉人留下假資料

行政院長蘇貞昌1日在立院質詢，拉屏東縣信功實業幫政府政策「背書」，引來風波。屏東縣府2日上午接獲檢舉電話，這名檢舉人自稱...

台美教育倡議啟動 吳釗燮：兩國展開全面教育合作起點

駐美國代表處和美國在台協會（AIT）昨天簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，外交...

慰問及安養金法制化 確保替代役男及家屬權益

為更周延照顧傷亡替代役役男及家屬，內政部今天部務會報通過「替代役役男權利實施辦法」修正草案，將現行慰問金及安養津貼發放等...

【重磅快評】民進黨拿老伎倆折騰 恭喜回到禁書時代

「等爸爸回家」，爸爸是醫生，他在救人，救今年最大號的傳染病，好多人死了，但作為第一線的醫生，冒著生死與病毒作戰，即使不能...

台灣支持澳洲葡萄酒 澳駐台辦事處感謝

中國對澳洲葡萄酒課徵反傾銷關稅引發國際關注，台灣政界也紛紛推文及發起購買澳洲葡萄酒以示支持。澳洲駐台辦事處今天感謝台灣支...

政院：組改拚本會期送立院 維持組織法規範29個部會

行政院相關組改草案近日正在收尾，陸續與黨團立委溝通當中。行政院秘書長兼發言人李孟諺今表示，數位發展部確定會成立，相關調整...

鄭文燦提前接班？郭台銘押寶「好官」能勢如破竹？

民進黨2024接班人，副總統賴清德、桃園市長鄭文燦被視為熱門人選，賴清德日前靠向「護國神山」台積電，走訪台積電還南下出席出席張忠謀太太張淑芬的畫展；鄭文燦最近則是與「產業霸主」鴻海關係緊密，與鴻海郭台銘攜手現身展現好交情。

賴品妤不滿被抹黑 潘文忠代表教育部表示歉意

民進黨立委賴品妤今天表示，她關心台灣的足球發展，卻因為向體育署索取有關資料，結果地方上就傳出了「賴品妤要砍足球預算」的不...

民進黨修黨職選舉內規爆雜音 林飛帆：不是為特定個人

民進黨中執會昨天討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，讓原本入黨兩年才有被選舉權，改為不受入黨期限限制，被部分黨內...

新北市長的下一步？ 侯友宜語帶玄機

新北市府今舉辦績優地政單位暨人員表揚大會，市長侯友宜致詞時自信喊出，新北市將是帶動北台灣甚至全台灣發展的重要角色，他更表...

熱門新聞

中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

獨／檢疫趴趴走！ 長榮11月10日起免職3空姐 事由全都露

獨／影片曝光！屏東縣消防局一日兩度到信功安檢

老翁赴中天電視自焚急救 交紅包指名給主播戴立綱

老翁赴中天電視前自焚 王又正：難過、自責、不捨

中天門口自焚老翁早年經商 遺書交代女兒「不要吃毒豬」

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。