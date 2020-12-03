台美教育倡議啟動 吳釗燮：兩國展開全面教育合作起點

駐美國代表處和美國在台協會（AIT）昨天簽署「台美國際教育合作瞭解備忘錄」，外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，外交部長吳釗燮表示，這是兩國展開全面教育合作的起點，將擴大現有的教學計畫，持續加強教育交流，AIT處長酈英傑說，這項倡議將提供一個平台，讓美台擴大合作，追求共享利益和共享價值。

外交部今天舉辦「台美教育倡議」啟動儀式，吳釗燮、酈英傑、教育部次長劉孟奇、僑委會副委員長呂元榮等人出席。

吳釗燮說，透過這項新的倡議，台美將共同強化現有的語文交流計畫，美國也將鼓勵全美各州的學生來台灣學習華語，同一天台美也舉行了第一場的「台美教育倡議」對話，雙方討論美國國內的華語教學需求、及美國如何協助台灣推展「2030雙語國家政策」等議題，並同意將設立相關工作小組，持續推動這個倡議，「當美國與其他國家的學術自由、言論自由受到特定政治勢力的侵擾，台灣作為美國可信賴的夥伴，在此時強化台美間的雙語教育合作，格外有意義」。

酈英傑致詞時表示，這個新的雙邊倡議，目的是要讓更多人接觸到中英文語言教學課程，美國和國際學生對學中文仍有濃厚興趣，面對這樣的興趣，台灣可以、也應該扮演重要角色，美方已經鼓勵學習中文的學生選擇到台灣學習，美方也在檢視是否有機會把更多美國政府資助的中文課程計畫搬到台灣。

美國教育部副部長Mick Zais以預錄影片致詞，他表示美國學生若要在全球經濟中成功，必須要更了解其他國家、文化、精通其他語言，這需要優秀且認同民主價值的外語教師，很多美國人擔心孔子學院對美國大專院校和公立中小學造成的負面影響，因此為美國學生提供學習中文的機會非常重要，美國希望促進美台教師間的互動交流，美方希望未來和台灣有更多緊密合作，為雙邊學子提升教育環境。