慰問及安養金法制化 確保替代役男及家屬權益

為更周延照顧傷亡替代役役男及家屬，內政部今天部務會報通過「替代役役男權利實施辦法」修正草案，將現行慰問金及安養津貼發放等行政規則，提升位階至法規命令，以符合法制精神。

內政部表示，為善盡政府照顧傷亡替代役役男及家屬權益，維護其基本生活水準，已分別於2002年、2015年及2020年，函頒替代役役男傷亡一次慰問(勞)金與替代役身心障礙人員三節慰問金、安養津貼發放等相關規定，目前已有1669位傷亡替代役役男及其家屬受惠。

內政部表示，這次「替代役役男權利實施辦法」修正草案，是依照「替代役實施條例」的授權，將前述慰問金及安養津貼發放等行政規則，予以法制化，並參酌現行標準，明定替代役役男於服役期間發生病、傷、身心障礙或死亡，由政府發給一次慰問金，包括因公死亡150萬元、意外或因病死亡50萬元、傷病者1000元至100萬元不等，以確保役男及家屬權益。

此外，對傷病退役或停役後經退輔會所屬榮民服務處核定安置就養者，草案也參酌現行標準，明定由內政部每年發放三節慰問金，依照身心障礙狀況每節每人3000元至6萬元不等，及發給安養津貼每月半癱者3200元、全癱者7463元。

內政部指出，草案將依法制作業程序，報請行政院核定後發布施行，並持續請各地方政府協助發放慰問金及安養津貼，關懷照顧傷亡替代役役男及家屬，以撫慰眷心。