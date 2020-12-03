【重磅快評】民進黨拿老伎倆折騰 恭喜回到禁書時代

「等爸爸回家」，爸爸是醫生，他在救人，救今年最大號的傳染病，好多人死了，但作為第一線的醫生，冒著生死與病毒作戰，即使不能回家過年，孩子卻看見了爸爸的偉大。這就是被文化部禁掉的童書的主軸與架構，即使它深賦教育意義，還是被下架了。

台灣民主化之後，我們已經很久不曾聽到過「禁書」這個詞彙了，當年的禁書族繁不及備載，但凡是對岸出版的，作者是在對岸效忠著中共政權，或只是沒有反共罷了，就都一律打入禁書。

這些禁書的禁法，絕大多數都是荒唐的。譬如魯迅、老舍、茅盾的小說，譬如曹禺的劇作，那些作品中連共產黨的影子都沒有，但人在大陸就是附匪，附匪作家的書怎麼能看呢？所以，連死在香港的蕭紅，連被郭沫若批判而封筆的沈從文、連鑽到古文堆裡好跟政治徹底割離的錢鍾書都看不到。

連小說、戲劇都不能看了，還能看馬克思、列寧嗎？還能看斯諾的「紅星照耀中國」？令人啼笑皆非的是，連名字裡有個馬克思的韋伯的洋文書，都可能莫名其妙地被查禁。

但現在，我們又有了「禁書」了，而且還是一本童書。這真是一種徹頭徹尾的荒謬，在書店裡已經可以大搖大擺地買資本論、買毛澤東選集、買共產黨宣言，買列寧全集，甚至於收錄習近平言論與談話的「習近平談治國理政」都買得到時，一本「等爸爸回家」卻必須下架。

原因說來十分可笑：就因為救人的醫生爸爸是「中國」人，運送醫療人員直奔爆發地武漢的是「解放軍」，以及解放軍的「運輸機」，以及書上竟有句口號是是「中國加油、武漢加油」。還因為，它是「紅讀計畫」的一部分。

什麼時候，台灣的心靈又變成了如此孱弱不堪，像鮮花一般易折？小朋友回到家跟著爸媽看名嘴在電視上鎮天吵著中國有多麼猥瑣、齷齪，難道一本童書就可以力挽狂瀾，將他們的心都攫虜去了？

究竟是這本書的內容太真實，還是台灣的內宣太虛偽，以至於綠委陳亭妃看了都要大驚失色，要求即刻下架？

思想的真實與厚度，並不能靠一個無菌室培養起來，刻意將人們置於一個不容置疑與辯駁的社會，整個社會就會只剩思想的侏儒，成了一顆一顆形異實同的馬鈴薯。

禁書更無法禁出真理來，國民黨禁書禁了幾十年，依然失去了它的江山。當年曾經被禁的美麗島、新潮流雜誌，後來竟成了民進黨兩大派系的名稱。令人驚詫的是，現在民進黨究竟有多麼墮落？竟把國民黨早已失敗的伎倆拿回來折騰。

禁書的內在其實不過是恐懼，是一種杯弓蛇影的心態，以為人民看了什麼東西，書頁上的思想就會印拓在人民的心版上，但今天禁了一本童書，明天要禁什麼呢？莫言的小說、還是余秋雨的散文？或是乾脆命令經營簡體字書的書店全數歇業？

恭喜台灣的大國民們，我們又回到了禁書時代，它其實是冷戰思維的回潮，四處都有匪諜、夾層都有傳單的時代再度降臨，唯一不知的是，這樣一個嶄新的愚民時代，是否能像當年的冷戰，撐那麼久！