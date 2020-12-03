新北市長的下一步？ 侯友宜語帶玄機

新北市府今舉辦績優地政單位暨人員表揚大會，市長侯友宜致詞時自信喊出，新北市將是帶動北台灣甚至全台灣發展的重要角色，他更表示，雖然新北的經費、人力、物力都沒有提升，但「當首長的企圖心要提升」，當一個市長不要有選票壓力，「不要考量會不會因為我的做法，喪失以後有沒有機會再做什麼。」

侯友宜指出，新北人口高達403萬，不亞於柏林，土地面積更是台北八倍大，把台北包起來，也不亞於倫敦。以一千萬人口的國際大都市規模來看，北北基宜桃剛好是一千萬人口，「新北市在中間帶動起來，就可以帶動北台灣，更帶動全台灣發展。」

侯友宜表示，「新北有最優渥的發展潛力，絕對不是人家附屬的衛星城市，以前都是從台北看新北，好像我們都是人家的衛星城市」，雖然變成直轄市，經費、人力、物力卻都沒提升，但「當首長的企圖心要提升」，凝聚市民向心力，以居中位置帶動北台灣，創造屬於新北的榮耀。

對於外界不斷揣測的未來動向，侯友宜似乎也透露心聲，「當一個市長要有魄力除弊興利，展現擔當，不要有選票壓力，不要考量會不會因為我的做法，喪失以後有沒有機會再做什麼，人只有一個機會就是好好做事，做事才是我們應盡的態度。」

最後他也說，自己是個基層公務人員出身，即便現在做到市長，還是公務人員，「如果不嫌我比較多歲，我還是很認真，跟大家繼續一起努力。」