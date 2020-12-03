民進黨修黨職選舉內規爆雜音 林飛帆：不是為特定個人

民進黨中執會昨天討論修改「黨職人員選舉辦法」，放寬參選資格，讓原本入黨兩年才有被選舉權，改為不受入黨期限限制，被部分黨內派系質疑是為了讓智庫副執行長吳怡農參選台北市黨部主委，雖然最後案子擱置下次再討論，但黨內已經爆發雜音。

民進黨最近傳出有意重啟北市黨部主委選舉，民進黨副秘書長林飛帆也被點名，不過他日前已經回應，他沒資格、也沒意願。

今天媒體詢問林飛帆，是否有意願參選北市黨部主委？林飛帆表示，這個問題之前已經回答過了，針對入黨審查辦法、選舉條例的更改，都不是為了單一或特定個人，特定未來辦法修訂，能讓更多年輕人有參與機會，並重申黨修改辦法不是為了特定個人。

媒體又追問，是否支持吳怡農參選北市主委？林飛帆說，他已表達修法不是為了特定個人，所以就不在這邊討論特定候選人、或者可能參選者。