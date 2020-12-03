黃之鋒、周庭被判刑 林飛帆：台灣應思考提升援港機制

「香港眾志」成員黃之鋒、周庭及林朗彥，去年6月21日涉嫌包圍香港警察總部，三人於上周當庭認罪，並全部被還押，昨天下午遭香港西九龍裁判法院宣判，黃之鋒被判刑13.5個月，周庭被判刑10個月，林朗彥則被判7個月。民進黨副秘書長林飛帆今天表示，他認為，台灣應該更進一步思考，如何提升援港的機制和方案。

林飛帆今天參加民進黨國際部今天舉辦的「壯大台灣國家就安全」座談會，並接受媒體訪問。他表示，黃之鋒、周庭是他長期以來的朋友，過去在運動上有很多合作，「看到這樣的結果，當然會替他們感到擔憂，但我也知道他們的心智都非常堅定。」

林飛帆說，黃之鋒昨天透過臉書表示，「希望香港人能堅持下去」，看到這樣的結果，大多數的人心裡一定會替香港感到難過，但回頭也應思考自己的責任是什麼，對台灣而言，應該去思考如何在亞洲建立一個民主陣地，保護周邊需要保護的人跟國家，甚至很多被壓迫的人，「這是我們應該要提供的場域跟環境，可以更進一步提升援港法案，希望這一次事件能夠讓政府跟民間社會思考這個問題。」

林飛帆說，今天是周庭24歲生日，「大多數人可能很難祝她生日快樂，但是還是要在這邊說，希望她的生日平安，也希望香港人能夠堅定、繼續堅持下去」。他表示，他昨天看到一張2014年的照片，當時香港學生包圍政府總部，最後被警察反包圍，廣場上有個標語上面寫著「希望在於人，改變始於抗爭」，這句話還是一樣送給香港。

媒體追問，是否應修改「香港澳門關係條例」？林飛帆說，對於修法問題，民間有很多討論，這個時間點，從政府到民間應該共同思考，哪些手段對台灣的援港機制有幫助，這件事情大家應該共同討論。