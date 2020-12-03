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核災區食品公投到期！台日協：日方很關切這議題

聯合報 / 記者徐偉真╱台北即時報導
台灣日本關係協會秘書長郭仲熙。記者徐偉真/攝影
台灣日本關係協會秘書長郭仲熙。記者徐偉真/攝影

日本核災區食品公投兩年效期已屆滿，台灣日本關係協會秘書長郭仲熙今天表示，日方很關切這個議題，我方也和日本保持密切溝通，政府一貫的立場是在確保國民食品安全前提下，依據國際規範和科學數據，參考歐美先進國家作法妥善處理。

郭仲熙今天在外交部例行記者會上回覆媒體提問時表示，日方很關切這個問題，政府也和日本保持密切溝通，外交部尊重主管機關所作的專業判斷，和日本密切溝通。

至於今年的台日經貿會議何時舉辦，郭仲熙說，時程可能比往年晚，受到疫情影響，目前正討論以視訊方式舉行，有很多技術性問題要克服，開會目前已經定案以視訊舉行，但因為參加人數眾多，還在討論要分幾組，目前認為至少分三組，但這三組可能在不同日期舉行，目前和日方協調如何分配日期。

郭仲熙說，我方現在也還在和日本討論，過去台日協會長和交流協會會長會共同參加閉幕式，今年這部分要以視訊還是實體會議舉行；至於舉行日期是否會延到明年？郭仲熙說，到明年3月底前都是日本2020年的會計年度，所以會議會在日本今年的會計年度舉行，仍算是今年。

日本 外交部 疫情

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