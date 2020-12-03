聽新聞
test
0:00 / 0:00

臉書挺黃之鋒 蘇揆：台灣人將跟爭取自由的人站在一起

聯合報 / 記者賴于榛／台北即時報導
蘇貞昌臉書挺黃之鋒等人。圖／擷取自蘇貞昌臉書
蘇貞昌臉書挺黃之鋒等人。圖／擷取自蘇貞昌臉書

前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥3人昨遭香港法院判處監禁數月不等，引發國際關注。行政院長蘇貞昌昨晚也在臉書表示，鐵牢關不住自由之火，在追求正義與公理的路上，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

黃之鋒、周庭與林朗彥三人因涉嫌在2019年6月21日包圍香港警察總部案，香港西九龍裁判法院昨下午宣判，黃之鋒判刑13.5個月，周庭判刑10個月，林朗彥判刑7個月。

蘇貞昌昨天晚間也在臉書伸援指出，台灣曾有一代代的年輕人，不懼警棍毆打、黑獄監禁，即使滿懷恐懼，他們毫不畏縮、堅定向前，並且前仆後繼，而正因為被時代召喚的勇者堆砌一道民主防波堤，台灣的自由民主才能奠基。歷史一定會記得，正是這些年輕人，化身為台灣進步的原動力。

蘇貞昌表示，他曾在戒嚴鐵幕籠罩時，受託成為辯護人，他在軍事法庭上說，「他們沒有叛亂、你們不能亂判，否則人民將用選票另作審判」。

時至今日，蘇貞昌指出，他要向所有香港人說，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

蘇貞昌臉書全文：

鐵牢關不住自由之火 良知終將迎來天光

台灣曾有一代代的年輕人，不懼警棍毆打、黑獄監禁，即使滿懷恐懼，他們毫不畏縮、堅定向前，並且前仆後繼。

正因為被時代召喚的勇者堆砌一道民主防波堤，台灣的自由民主才能奠基。歷史一定會記得，正是這些年輕人，化身為台灣進步的原動力。

我曾在戒嚴鐵幕籠罩時，受託成為辯護人。在軍事法庭上，我說：「他們沒有叛亂、你們不能亂判，否則人民將用選票另作審判」。

香港當局今日將周庭、黃之鋒、林朗彥三位年輕倡議者判罪入獄，我要向所有香港人說，在追求正義與公理的路上，台灣不會讓香港孤單，台灣人民會繼續跟所有爭取自由的年輕人站在一起。

香港 蘇貞昌 周庭

延伸閱讀

黃之鋒等三人被判入獄 英外相：停止打壓反對派

「民主女神」首度判入獄！周庭聽到落淚 各大日媒關注

黃之鋒、周庭、林朗彥遭判刑 蔡英文：台灣會繼續相挺港人

黃之鋒被判入獄 林飛帆：應思考提高援港措施

相關新聞

臉書挺黃之鋒 蘇揆：台灣人將跟爭取自由的人站在一起

前「香港眾志」成員黃之鋒、周庭和林朗彥3人昨遭香港法院判處監禁數月不等，引發國際關注。行政院長蘇貞昌昨晚也在臉書表示，鐵...

強調資安防護 蔡英文：讓台灣成為可信賴的數位國家

民進黨中執會今天邀請台灣網路資訊中心執行長黃勝雄以「疫情時代下台灣資安聯防應變及未來趨勢」為題進行專案報告，報告中指出，...

蘇貞昌明宣示打炒房9招 預售屋聯合管理小組運作中

近日打房議題熱議，行政院長蘇貞昌明將正式對外界宣示政府打擊炒房的決心，由國發會統整各部會打炒房短中長期方案，共9大項包含...

黃之鋒、周庭、林朗彥遭判刑 蔡英文：台灣會繼續相挺港人

「香港眾志」前秘書長黃之鋒、前主席林朗彥、以及前成員周庭因為去年的抗爭，遭到判刑，蔡英文總統晚間透過臉書表示，黑夜總會過...

促轉會稱已平反泰源五烈士 陳嘉君批楊翠公然說謊

民進黨前主席施明德日前質疑促轉會未平反爭取台灣獨立的「泰源事件五烈士」、沒資格恥笑中國，促轉會主委楊翠接受專訪時表示，泰...

黃之鋒被判入獄 林飛帆：應思考提高援港措施

前香港眾志秘書長黃之鋒等人被判入獄。民進黨副秘書長林飛帆今天受訪指出，台灣應盡可能為區域中無法發聲的人民，提供聲援，對於...

【蘇揆留校察看／上】蘇貞昌最近悶呀...點名英系部長發飆、感慨「別人當總統我還在這」

蔡蘇關係近來緊繃，但基於政局穩定及接班梯隊考量，目前蔡總統沒有換閣揆的打算，府院日前還聯手在臉書同步分享執政半年短片…

黃之鋒被判刑13.5個月 民進黨譴責：製造政治恐怖

「香港眾志」成員黃之鋒、周庭及林朗彥，去年6月21日涉嫌包圍香港警察總部，三人於上周當庭認罪，並全部被還押，今天下午遭香...

民進黨支持度贏國民黨14.6％ 蔡英文：可以放心不能放鬆

行政院長蘇貞昌上周在立法院上台施政報告，國民黨立委發動強力杯葛丟豬內臟，議場內豬腸、豬心齊發。據轉述，民進黨秘書長林錫耀...

薛凌、王孝維退選民進黨北市黨部主委 修內規放寬參選再議

民進黨台北市黨部主委選舉先前兩位候選人薛凌、王孝維因互控賄選，選舉暫停。民進黨中執會今天通過薛凌與王孝維退選案；至於被指...

朱立倫與柯文哲「藍白合」 王世堅：會被柯「夾去配」

新北市前市長朱立倫近日積極串連第三勢力，朱立倫今也確實將邀請北市長柯文哲參加本周五協助失智長者的記者會，「藍白合」引發關...

柯文哲稱「這雙手蠻溫暖」 王世堅：握完洗了20幾次手

北市長柯文哲昨赴議會致謝議員們辛苦審查預算，柯文哲拜會警政委員會時，遇到「頭號柯黑」議員王世堅，兩人握手被笑稱「破冰之握...

熱門新聞

獨╱信功打臉蘇貞昌馬上被查水表？屏東消防局登門關切

中天自焚翁36%三度燒傷不喊痛 醫：這真的蠻奇怪的

獨／影片曝光！屏東縣消防局一日兩度到信功安檢

老翁赴中天電視自焚急救 交紅包指名給主播戴立綱

打臉蘇貞昌不怕查水表？ 信功董事長：盼政府不要有小動作

蘇貞昌抹黑信功挺萊豬 江啟臣：正看出丁怡銘師承何人

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。