得知有人自焚 韓國瑜痛心深夜籲執政者勿再傲慢
今天晚間有一名男子在中天電視台前自焚，高雄市前市長韓國瑜深夜發文呼籲執政黨，不要繼續傲慢下去，不要置百姓的心聲於不顧。
韓國瑜在臉書上的貼文以「人民血淚的聲音，你聽見了嗎？」為題，內容如下：
「關於今晚有民眾到中天電視台門口自焚一事，我深感痛心，在此呼籲所有好朋友，不論你的政治立場為何，都應該珍惜寶貴的生命，千萬不要做出傷己、更傷家人心的行為。
藉由此事，我也想呼籲執政黨，現在全台灣的百姓正因為失去言論自由而民怨沸騰，執政者居上位，應該想的是如何傾聽人民聲音，如何將權力用在對的地方，期盼執政黨能因此事而有所警惕、懸崖勒馬，不要再繼續傲慢下去、置百姓的心聲於不顧！」
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